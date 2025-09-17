Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 17 Septembrie 2025

Miercuri, 17 septembrie 2025, la Catedrala eparhială „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul a fost prăznuit Sfântul Ierarh Dionisie, ocrotitorul Episcopiei Basarabiei de Sud și al Catedralei eparhiale.

Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârșită de un sobor de ierarhi format din Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei; Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi.

La finalul slujbei a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, ale cărui sfinte moaște au fost așezate spre cinstire în Catedrala eparhială din Cahul. De canonizarea acestuia s‑a îngrijit Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin, care, cu râvnă și dragoste pentru sfinții Basarabiei, a adus în atenția credincioșilor viața și mărturia acestui nou cuvios mărturisitor al Bisericii.

La slujbă au fost prezenți și credincioși din satul natal al Sfântului Iraclie, Pojorâta (județul Suceava), însoțiți de părintele paroh. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, aceștia au primit în dar un fragment din moaștele sfântului, care vor fi așezate în biserica parohială, spre întărirea credinței și mângâierea sufletească a credincioșilor.

După Sfânta Liturghie, ierarhii, clerul și credincioșii s‑au deplasat la Mănăstirea „Sfânta Treime” din satul Roșu, unde au fost binecuvântate lucrările de la trapeză și de la chiliile aflate în construcție. Bucuria comuniunii a continuat printr‑o agapă frățească.

Totodată, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Veniamin, fiecare credincios prezent a primit în dar o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Iraclie, spre a fi cinstită în casele lor.

Evenimentul de miercuri a fost precedat de procesiunea „Calea Sfinților”, organizată marți, 16 septembrie, pe străzile municipiului Cahul. În cadrul acesteia, racla cu moaștele Sfântului Cuvios Iraclie a fost purtată în procesiune de ierarhi, preoți, diaconi și credincioși. Peste 300 de pelerini de pe ambele maluri ale Prutului au participat la acest moment de rugăciune și binecuvântare.

 

Citeşte mai multe despre:   canonizare  -   Sfantul Iraclie din Basarabia   -   Protopopiatul Cahul  -   PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud   -   IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos  -   PS Ieronim, Episcopul Daciei Felix  -   PS Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri