Data: 17 Septembrie 2025

Miercuri, 17 septembrie 2025, la Catedrala eparhială „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul a fost prăznuit Sfântul Ierarh Dionisie, ocrotitorul Episcopiei Basarabiei de Sud și al Catedralei eparhiale.

Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârșită de un sobor de ierarhi format din Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei; Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi.

La finalul slujbei a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, ale cărui sfinte moaște au fost așezate spre cinstire în Catedrala eparhială din Cahul. De canonizarea acestuia s‑a îngrijit Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin, care, cu râvnă și dragoste pentru sfinții Basarabiei, a adus în atenția credincioșilor viața și mărturia acestui nou cuvios mărturisitor al Bisericii.

La slujbă au fost prezenți și credincioși din satul natal al Sfântului Iraclie, Pojorâta (județul Suceava), însoțiți de părintele paroh. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, aceștia au primit în dar un fragment din moaștele sfântului, care vor fi așezate în biserica parohială, spre întărirea credinței și mângâierea sufletească a credincioșilor.

După Sfânta Liturghie, ierarhii, clerul și credincioșii s‑au deplasat la Mănăstirea „Sfânta Treime” din satul Roșu, unde au fost binecuvântate lucrările de la trapeză și de la chiliile aflate în construcție. Bucuria comuniunii a continuat printr‑o agapă frățească.

Totodată, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Veniamin, fiecare credincios prezent a primit în dar o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Iraclie, spre a fi cinstită în casele lor.

Evenimentul de miercuri a fost precedat de procesiunea „Calea Sfinților”, organizată marți, 16 septembrie, pe străzile municipiului Cahul. În cadrul acesteia, racla cu moaștele Sfântului Cuvios Iraclie a fost purtată în procesiune de ierarhi, preoți, diaconi și credincioși. Peste 300 de pelerini de pe ambele maluri ale Prutului au participat la acest moment de rugăciune și binecuvântare.