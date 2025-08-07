Proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioşi Paisie Olaru și Cleopa Ilie

Joi, 7 august, zi în care este prăznuită Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, la hramul Mănăstirii Sihăstria a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. La acest eveniment au luat parte numeroși reprezentanți ai autorităților naționale și locale, precum și o mulțime de credincioși din toată România, sosiți pentru a înălța rugăciuni în cinstea celor doi noi mari duhovnici români prăznuiți de acum ca sfinți ai Bisericii.

Evenimentul a debutat cu citirea Acatistului Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii în pridvorul bisericii mari a Mănăstirii Sihăstria de către un sobor de ierarhi din care au făcut parte: Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei; Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor; Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord; Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului; Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei; Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei; Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal; Preasfințitul Părinte Nichifor Brașoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale; Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; Preasfințitul Părinte Teofil Trotușeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului; Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului; Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Un impresionant sobor de preoți și diaconi s‑a adăugat rugăciunilor ierarhilor prezenți.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a mărturisit un eveniment legat de cei doi sfinți proclamați. „Cu toții știm că, anul trecut, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe 16 dintre Sfinții Părinți care L‑au mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos i‑a canonizat, iar în acest an, rând pe rând, sunt proclamați local în locurile în care și‑au desfășurat activitatea misionară. Ei au împlinit cuvântul Mântuitorului Hristos, Care spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 10: «Cel ce va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și Eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui Meu cel din Ceruri, iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu cel din Ceruri». Cei doi sfinți, pe care cei care avem un număr înaintat de ani i‑am cunoscut, Ilie Cleopa și Paisie Olaru, L‑au mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Din acest motiv cred că din ceruri se roagă pentru noi păcătoșii care am venit la proclamarea locală a lor. S‑ar putea spune foarte multe despre ei, dar eu voi face doar o mărturisire. În anul 1972, am terminat Facultatea de Construcții din București și un om al lui Dumnezeu care mai târziu a ajuns preot, Petru Tudor, mi‑a spus să merg la Mănăstirea Sihăstria, că acolo voi întâlni doi oameni ai lui Dumnezeu, părintele Cleopa Ilie și Paisie Olaru, și m‑am dus. Nu vă pot spune prin cuvinte bucuria sufletească pe care am avut‑o în momentul în care i‑am cunoscut. Ar trebui să spunem câte o predică lungă. Sfântul Paisie Olaru avea o viață sfântă. Aici, în mod deosebit la Mănăstirea Sihăstria a tămăduit rănile sufletești ale oamenilor, inclusiv pe ale mele. Un lucru aș dori să spun: atunci când Sfântul Paisie citea rugăciunile de dezlegare, puteai simți un lucru aparte, cum Duhul Sfânt efectiv lucrează, era omul lui Dumnezeu, iar cuvintele pe care ți le spunea erau simple, dar profunde. [...] Era un harismatic, un isihast, un om sfânt încă din vremea aceea. În ceea ce îl privește pe Sfântul Cleopa Ilie, acesta era pedagog și catehet desăvârșit. Pe vremea aceea era scoasă religia din școli, iar autocare pline de oameni veneau aici. În fața chiliei sfântului erau două rânduri de bănci pe care stăteau oamenii și plecau acasă luminați. Am spus că într‑un cuvânt nu putem rezuma tot ceea ce ne‑au dăruit și ne‑au învățat acești mari sfinți ai Bisericii. Cred că importante sunt câteva învățături. Prima este că în această viață trebuie să avem frică de Dumnezeu și gândul la moarte. Dacă le avem pe acestea două, devenim mult mai buni. Apoi este un principiu de viață, către cine trebuie să avem direcție: prima dată spre Dumnezeu, apoi spre semenul nostru și către noi înșine. Față de Dumnezeu trebuie să ai o inimă de fiu ascultător, față de semenul nostru să avem o inimă caldă, iar față de tine să ai o inimă aspră de judecător. Păstrând aceste principii, vom putea deveni mult mai buni. [...] Să Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne‑a dăruit acești doi sfinți, care eu cred că se roagă pentru noi”, a mărturisit ierarhul.

În continuare, a fost dat glas textului Tomosului Sinodal al canonizării locale a celor doi sfinți nemțeni de către Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie. Documentul a fost arătat credincioșilor alături de icoana canonică de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan. A urmat cântarea troparului și a condacului a celor doi mari Sfinți Mărturisitori, Cuvioşii Paisie Olaru și Cleopa Ilie.

Cuvântul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Doi stâlpi de lumină între munţi şi cer, Sfinţii Cuvioşi Paisie şi Cleopa de la Sihăstria”, a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic al Mănăstirii Sihăstria.

Cele două racle noi în care au fost depuse cinstitele moaşte, sfinţite recent de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au fost aşezate de dimineaţă cu mare cinste în baldachinul aflat în sfânt lăcașul așezământului monahal, spre închinarea şirului neîntrerupt de credincioși și pelerini veniți la această sărbătoare.