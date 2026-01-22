Proiect dedicat tinerilor lansat la Alba Iulia

Activitățile organizate la nivel local în cadrul proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române reunesc aproximativ 300 de persoane şi au ca scop promovarea incluziunii sociale și dezvoltarea educațională pentru copii proveniți din zone izolate sau dezavantajate.

Lansarea proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, iniţiat de Patriarhia Română, a avut loc la Alba Iulia, marți, 20 ianuarie. În cadrul întâlnirii moderate de pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, au participat reprezentanți ai Patriarhiei Române și ai Centrului eparhial din Alba Iulia, preoții implicați în derularea proiectului, cadre didactice și alţi invitați speciali.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, alături de cei prezenți s‑au aflat pr. Nicolae Ignat, consilier social‑misionar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei și președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, și Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.

Pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi a subliniat importanța implementării proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, dedicat în special copiilor vulnerabili, şi a menţionat că noul centru, proiectat în orașul Pantelimon, județul Ilfov, va fi o oportunitate deosebită pentru tinerii din provincie în formarea moral‑spirituală și cultural‑educativă.

Pr. Florin Marica, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic‑educațional și managerul proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, rostit cu prilejul evenimentului festiv al lansării proiectului, la data de 20 noiembrie 2025. Pr. Florin Marica a prezentat coordonatele proiectului și facilitățile de care vor beneficia tinerii din întreaga țară, adresând mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, pentru suportul acordat în vederea derulării proiectului în cadrul Eparhiei Alba Iuliei.

A urmat prezentarea unui material video dedicat proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, realizat de Televiziunea Patriarhiei Române - TRINITAS TV.

În continuare, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a punctat necesitatea începerii acestui proiect în Patriarhia Română și importanța activităților care vor fi derulate în plan local, inclusiv în județul Alba.

La final au mai vorbit pr. Florin Stan, expert în educație parentală, și pr. Marius Ștefan Ciulu, coordonator regional al activităților desfășurate în cadrul Centrului de tineret, prilej cu care au fost prezentate particularități cu privire la activitățile care vor avea loc în fiecare eparhie.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, vor fi implicate în cadrul proiectului șase comunități locale: municipiul Aiud, județul Alba (coordonatori: pr. protopop Ioan Bogdan și pr. Mihai Ciurtin); orașul Cugir, județul Alba (coordonator: pr. Bogdan Șalariu); localitatea Tătârlaua, județul Alba (coordonator: pr. Olimpiu Adam); municipiul Târgu Mureș, județul Mureș (coordonator: pr. Cătălin Maier); municipiul Reghin, județul Mureș (coordonator: pr. Vasile Gherman); municipiul Târnăveni, județul Mureș (coordonator: pr. Alin Iernuțan). Activitățile organizate la nivel local se derulează în perioada 1 septembrie 2025 - 31 decembrie 2029, reunind aproximativ 300 de persoane (50 de tineri din cadrul fiecărui centru local).