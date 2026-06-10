Proiect educațional pentru tineri și copii în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, și sub coordonarea părintelui protoiereu Cristinel Popa, în Protoieria Panciu s‑a desfășurat proiectul educațional „Credință, istorie și comunitate - pași împreună spre valori autentice”, organizat în parteneriat cu Colegiul Național „Emil Botta” din Adjud și Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Adjud.

Structurat în trei etape, proiectul a urmărit formarea tinerilor în spiritul valorilor creștine, al respectului față de istorie și al responsabilității față de comunitate, contribuind la consolidarea legăturii dintre Școală, Biserică și societate.

Prima etapă a proiectului s‑a desfășurat în data de 29 mai 2026, când elevii claselor a X‑a au participat la o vizită educativă la Mănăstirea Brazi și la Paraclisul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” al Protoieriei Panciu. Cu acest prilej, tinerii au fost implicați în activități formative și au purtat dialoguri pe teme de credință, descoperind totodată rolul și misiunea Bisericii în viața societății contemporane.

Cea de‑a doua etapă a proiectului s‑a desfășurat în data de 5 iunie 2026 și a inclus traseul cultural‑educativ și spiritual „Pe urmele istoriei și credinței”. În cadrul acestuia, elevii au vizitat Mausoleul Eroilor de la Mărăști, monumentul dedicat Ecaterinei Teodoroiu, Casa Memorială „Moș Ion Roată”, ctitoriile reginei Maria de la Mărăști, precum și vatra fostei Mănăstiri Soveja. Prin aceste popasuri, tinerii au avut ocazia să descopere repere semnificative ale istoriei naționale și ale spiritualității românești, în ținutul în care Alecu Russo a consemnat balada „Miorița”.

Cea de‑a treia și ultima etapă a proiectului a cuprins vizitarea Mănăstirii Lepșa și a localității Hăulișca, oferindu‑le elevilor noi oportunități de a cunoaște patrimoniul spiritual și cultural al județului Vrancea. Activitățile s‑au încheiat printr‑un moment de reflecție și evaluare, în cadrul căruia participanții au valorificat experiențele dobândite și au evidențiat importanța credinței, a memoriei istorice și a spiritului comunitar în propria formare.

Acest proiect educațional, derulat cu implicarea profesorilor coordonatori Nicoleta Corina Balla, Iulia Bădură, pr. Cătălin Buchidău și Ionela Chiriac, a evidențiat faptul că parteneriatul dintre Biserică și Școală reprezintă o cale solidă în formarea tinerilor de astăzi.