Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, prezentat la Zalău

Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române, a fost prezentat, pe 11 decembrie, la Hotel Griff din municipiul Zalău, în prezența Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a reprezentanţilor autorităţilor locale și județene, precum și a clericilor implicați în proiect.

Conform Episcopiei Sălajului, managerul programului și coordonator al proiectelor educaționale în cadrul Sectorului teologic‑educațional al Patriarhiei Române, pr. Florin Marica, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Centrul naţional de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educaţie”.

Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit, în continuare, despre grija Bisericii față de tineri și despre importanța asumării acestui proiect la nivel național, ca expresie a unei responsabilități comune, împărtășită de întreaga Biserică. De asemenea, prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan, și vicepreședintele Consiliului Județean, Adrian Crișan, și‑au exprimat disponibilitatea în sprijinirea acestui demers.

În proiect, din partea Episcopiei Sălajului vor fi implicate Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău și parohiile Bădăcin și Jibou 1.

Proiectul național «Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, inițiat de Patriarhia Română și cofinanțat prin fonduri europene, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, are ca scop sprijinirea dezvoltării integrate a copiilor și tinerilor, cu precădere a celor proveniți din zone vulnerabile sau dezavantajate ale țării.