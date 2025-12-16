Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, prezentat la Zalău

Un articol de: Oana Rusu - 16 Decembrie 2025

Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române, a fost prezentat, pe 11 decembrie, la Hotel Griff din municipiul Zalău, în prezența Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a reprezentanţilor autorităţilor locale și județene, precum și a clericilor implicați în proiect.

Conform Episcopiei Sălajului, managerul programului și coordonator al proiectelor educaționale în cadrul Sectorului teologic‑educațional al Patriarhiei Române, pr. Florin Marica, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Centrul naţional de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educaţie”.

Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit, în continuare, despre grija Bisericii față de tineri și despre importanța asumării acestui proiect la nivel național, ca expresie a unei responsabilități comune, împărtășită de întreaga Biserică. De asemenea, prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan, și vicepreședintele Consiliului Județean, Adrian Crișan, și‑au exprimat disponibilitatea în sprijinirea acestui demers.

În proiect, din partea Episcopiei Sălajului vor fi implicate Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău și parohiile Bădăcin și Jibou 1.

Proiectul național «Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, inițiat de Patriarhia Română și cofinanțat prin fonduri europene, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, are ca scop sprijinirea dezvoltării integrate a copiilor și tinerilor, cu precădere a celor proveniți din zone vulnerabile sau dezavantajate ale țării. 

