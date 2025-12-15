Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Proiectul „Un tătic în Cer, un părinte pe pământ”

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Mioara Ignat - 15 Decembrie 2025

Sâmbătă, 13 decembrie 2025, la Casa Sterian din Bacău, a avut loc întâlnirea anuală a ierarhilor Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului cu beneficiarii proiectului eparhial „Un tătic în Cer, un părinte pe pământ”, ajuns anul acesta la cea de‑a șaptea ediție. Ziua a fost una cu profundă încărcătură sufletească pentru copiii și părinții care, în urma trecerii la Domnul a unuia dintre soți, au rămas cu o familie încercată, dar nu lipsită de sprijinul și mângâierea Bisericii.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea slujbei de pomenire pentru preoții și preotesele trecuți la Domnul, care au lăsat în urmă copii de vârstă școlară sau mai mici. Din soborul slujitorilor au făcut parte cei doi ierarhi ai Romanului și Bacăului - Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, inițiatorul proiectului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar - împreună cu preoți din parohiile care au sprijinit financiar desfășurarea acestei lucrări filantropice.

Proiectul eparhial presupune acordarea unui sprijin constant, lunar, pe parcursul întregului an, din fondul Filantropia al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la care se adaugă întâlnirea din preajma sărbătorilor de iarnă, când copiii și părinții primesc daruri din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim. În acest an, au beneficiat de sprijin 27 de copii, cu vârste cuprinse între 4 și 22 de ani, proveniți din 13 familii, toți înscriși la școală sau grădiniță.

La finalul slujbei de pomenire, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim le‑a adresat celor prezenți un cuvânt de mângâiere și întărire sufletească, în care a vorbit despre sensul pomenirii celor adormiți și despre nădejdea reîntâlnirii în Împărăția lui Dumnezeu, subliniind importanța comuniunii dintre cei rămași în viață.

Programul a continuat cu un scurt moment artistic cu mesaj religios, piesa de teatru intitulată „Noaptea de Crăciun a Romanovilor, o poveste de iubire și destin”, sub coordonarea doamnei Gabriela Andrei, actor la Teatrul „Luceafărul” din Iași, susținut de studenții Cercului de arte scenice „Sf. Mc. Filimon”, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae”, coordonați de pr. lect. dr. Ilarion Mâță.

Un moment deosebit de așteptat, mai ales de cei mici, a fost oferirea darurilor lângă bradul împodobit din foaierul Casei Sterian.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
