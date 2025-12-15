Proiectul „Un tătic în Cer, un părinte pe pământ”

Sâmbătă, 13 decembrie 2025, la Casa Sterian din Bacău, a avut loc întâlnirea anuală a ierarhilor Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului cu beneficiarii proiectului eparhial „Un tătic în Cer, un părinte pe pământ”, ajuns anul acesta la cea de‑a șaptea ediție. Ziua a fost una cu profundă încărcătură sufletească pentru copiii și părinții care, în urma trecerii la Domnul a unuia dintre soți, au rămas cu o familie încercată, dar nu lipsită de sprijinul și mângâierea Bisericii.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea slujbei de pomenire pentru preoții și preotesele trecuți la Domnul, care au lăsat în urmă copii de vârstă școlară sau mai mici. Din soborul slujitorilor au făcut parte cei doi ierarhi ai Romanului și Bacăului - Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, inițiatorul proiectului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar - împreună cu preoți din parohiile care au sprijinit financiar desfășurarea acestei lucrări filantropice.

Proiectul eparhial presupune acordarea unui sprijin constant, lunar, pe parcursul întregului an, din fondul Filantropia al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la care se adaugă întâlnirea din preajma sărbătorilor de iarnă, când copiii și părinții primesc daruri din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim. În acest an, au beneficiat de sprijin 27 de copii, cu vârste cuprinse între 4 și 22 de ani, proveniți din 13 familii, toți înscriși la școală sau grădiniță.

La finalul slujbei de pomenire, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim le‑a adresat celor prezenți un cuvânt de mângâiere și întărire sufletească, în care a vorbit despre sensul pomenirii celor adormiți și despre nădejdea reîntâlnirii în Împărăția lui Dumnezeu, subliniind importanța comuniunii dintre cei rămași în viață.

Programul a continuat cu un scurt moment artistic cu mesaj religios, piesa de teatru intitulată „Noaptea de Crăciun a Romanovilor, o poveste de iubire și destin”, sub coordonarea doamnei Gabriela Andrei, actor la Teatrul „Luceafărul” din Iași, susținut de studenții Cercului de arte scenice „Sf. Mc. Filimon”, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae”, coordonați de pr. lect. dr. Ilarion Mâță.

Un moment deosebit de așteptat, mai ales de cei mici, a fost oferirea darurilor lângă bradul împodobit din foaierul Casei Sterian.