Resfințirea Bisericii Apărătorii Patriei II din Capitală

Credincioși, reprezentanți ai Guvernului României, dar și ai Parlamentului României și European au participat în Duminica a 19‑lea după Rusalii, 5 octombrie, la resfințirea bisericii parohiale Apărătorii Patriei II - „Sfântul Ambrozie”. Cu acest prilej, a fost sfințită și o capelă din proximitatea sfântului lăcaș, cu hramul „Martiri și Mărturisitori ai temnițelor comuniste”. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Programul liturgic a început cu slujba de sfințire a bisericii de către Preasfințitul Părinte Veniamin, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte părintele protopop Ionuț Bărbulescu al Protoieriei Sector 4 Capitală; părintele lect. univ. dr. Mihai Burlacu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității București; părintele Mircea Alexă Uță, parohul sfântului lăcaș, precum și alți clerici.

Au fost prezenți, de asemenea, în calitate de invitați, Mons. Luca Caveada, reprezentant al Mons. Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic în România, și Mons. Giovanni Brusegan, rector al Capelei Universității de Științe din Padova, Italia. De asemenea, la eveniment a participat pr. Adrian Iațco de la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Căușeni, Episcopia Basarabiei de Sud, Republica Moldova, cu care Parohia Apărătorii Patriei II din Capitală este înfrățită din anul 2021.

La sfârșitul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de felicitare, în urma lucrărilor finalizate în parohia bucureșteană: „Ne bucurăm să fim prezenți în această zi în Parohia Apărătorii Patriei II, una dintre bisericile construite cu multă jertfă după Al Doilea Război Mondial, în memoria și cinstirea eroilor care s‑au jertfit pentru apărarea patriei, a credinței și libertății noastre, pentru ca noi, astăzi, să trăim în libertate. Cunosc această biserică din perioada în care eram student la Facultatea de Teologie din București și ocazional intram în ea ca să mă rog. O știu de atunci și observ lucrarea minunată a lui Dumnezeu prin slujitorii săi, prin părintele paroh Mircea Alexă Uță, dar și prin ceilalți colegi de la această parohie, care cu multă dăruire și dragoste au știut să îmbine atât lucrările administrative, de înfrumusețare a bisericii, cât și cele pastoral‑misionare, dar și cele social‑filantropice și educaționale, așa încât în această parohie să fie o viață duhovnicească dinamică”, a spus Preasfinția Sa.

Părintele Mircea Alexă Uță a citit credincioșilor actul de sfințire a noii capele din proximitatea sfântului lăcaș.

În continuare, a fost oficiată Sfânta Liturghie, iar după citirea pasajului evanghelic ierarhul a vorbit despre buna ținută în societate a oamenilor, model evidențiat în Sfânta Evanghelie a zilei: „Dacă ne uităm în istoria biblică, vom vedea că mai întâi Dumnezeu le‑a poruncit în cartea Levetic să îi iubească pe toți oamenii, inclusiv pe vrăjmași și pe străini, iar mai târziu, în cartea Ieșirii, le poruncește acestora să îi iubească pe cei din neamul lor și le spune că vor merge și se vor întoarce din Egipt în pământul făgăduinței, iar popoarele pe care le vor întâlni acolo să le distrugă. [...] Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat le spune ucenicilor, ascultătorilor, apostolilor, celor din vremea lor, dar și nouă să îi iubim pe vrăjmașii noștri. Dacă în Vechiul Testament se aplica legea Talionului, care spunea că trebuie să te comporți la fel cum s‑a comportat semenul tău, Domnul Hristos vine și schimbă lucrurile și le așază pe o altă bază, anume că noi, creștinii, nu trebuie să-i iubim doar pe cei care ne iubesc pe noi sau ne fac bine, ci trebuie să-i iubim pe vrăjmașii noștri, pe cei care ne vor răul, pe cei care în diferite chipuri ne fac să trăim un disconfort. [...] Mă gândeam la acest cuvânt din Sfânta Evanghelie și am constatat că aceia care ne urăsc și ne fac rău, de fapt, ne vor binele. De ce? Pentru că ei ne fac să fim foarte atenți, să nu greșim cu absolut nimic. Omul, când este singur sau înconjurat de prieteni, uită să se comporte cuviincios, să facă lucrurile ca și când ar fi în fața lui Dumnezeu. Din acest motiv, când este supravegheat de cei care nu îl iubesc, omul este foarte atent și vrea să fie exemplar, pentru că nu vrea ca prin faptele lui să se facă de necinste. Din acest motiv, nu trebuie să îi urâm pe cei care ne urăsc, din contră, având exemplul apostolilor, să le arătăm dragoste, să le arătăm dragostea și puterea lui Dumnezeu prin iubirea faptelor concrete de generozitate”, a spus ierarhul.

De asemenea, a avut loc și un concert de pricesne, susținut de artistul Gheorghe Turda, de maestrul Alin Stoica, prim‑solist al Operei Naționale, membri ai Grupului folcloric „Rădăcini”, dirijat de prof. Ramona Urjan, de la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București și de Corala Ambroziana.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit ordine, diplome și distincții bisericești: Ordinul „Sanctus Stephanus” părintelui Mircea Alexă Uță; rangul de iconom stavrofor părintelui Cosmin Grigorescu; Diploma Omagială 2025 - Anul Omagial al Centenarului Patriarhiei Române părintelui Aurelian Vasile Chira; Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni lui Petre Berciu; Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru mireni lui George Albu; Diploma de Onoare „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României” Secretariatului de Stat pentru Culte; Diploma Omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române lui Liviu Abrudan și lui Aurel Dumitrescu; Distincția de vrednicie cu chipul „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, lui Alexandru Băgăițeanu, Adrian Vlad și Consiliului parohial al Parohiei Apărătorii Patriei II și Distincția de vrednicie cu chipul „Maicii Domnului” Mariei Atanasiu, Mariei Brustureanu, Vasilicăi Anca și Comitetului parohial al Parohiei Apărătorii Patriei II.

Părintele paroh Mircea Alexă Uță a mulțumit lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra sfântului lăcaș din Protoieria Sector 4 Capitală, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinele, diplomele și distincțiile celor care au ajutat la finalizarea lucrărilor parohiale, precum și Preasfințitului Părinte Veniamin pentru cuvântul frumos rostit credincioșilor, oferindu‑i un buchet floral.

După Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii sfântului lăcaș.

Tot cu acest prilej unic din viața sfântului lăcaș, a fost lansată monografia Parohiei Apărătorii Patriei II - „Sfântul Ambrozie”, intitulată: „Familia Ambroziana", redactată de părintele paroh Mircea Alexă Uță.