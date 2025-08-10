„Rugăciunea este odihnă în prezența lui Dumnezeu”

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârşit duminică, 10 august, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujitori ai sfântului lăcaş de pe Colina Bucuriei.

În cuvântul de învăţătură rostit după Sfânta Evanghelie, Preasfinţia Sa a explicat învățăturile duhovnicești desprinse din pasajul evanghelic rânduit (Matei 14, 22‑34), care ne relatează umblarea pe mare a Mântuitorului Iisus Hristos și potolirea furtunii.

,,Pericopa evanghelică de astăzi, care ne înfățișează umblarea pe mare a Mântuitorului și potolirea furtunii, ne descoperă temelia pe care se zidește Biserica apostolică: mărturisirea vie și neschimbată că Iisus Hristos este Mesia Cel aşteptat, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Mărturisirea Sfântului Apostol Petru, rostită la Cezareea lui Filip, «Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu», nu este rodul unei înțelegeri omenești, ci descoperirea făcută de Dumnezeu‑Tatăl în inima curată, luminată de prezența Duhului Sfânt. Corabia din Evanghelie este icoana Bisericii, singura corabie mântuitoare în care Hristos îi adună pe toți cei ce cred în El și se botează în numele Sfintei Treimi, pentru a‑i trece din moarte la viață și din pământ spre cer. De aceea, nu trebuie să ne lăsăm niciodată cuprinși de teamă, ci să păstrăm în suflet cuvintele Mântuitorului Hristos: «Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți!». Ele sunt chemarea Lui către fiecare dintre noi, pentru a păși cu credință, asemenea lui Petru, peste valurile acestei vieți, fără a ne lăsa doborâți de ispite și încercări. Așa cum Mântuitorul a adus mulțumire Tatălui ceresc înainte de înmulțirea pâinilor și peștilor, tot astfel și noi suntem chemați să‑I mulțumim pentru toate binefacerile Sale, căci «orice dar bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându‑se de la Părintele luminilor», a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, ierarhul a evidențiat importanța rugăciunii în viața creștinului, subliniind că atitudinea Mântuitorului, Care Se retrage în pustie pentru a Se ruga, ne arată cât de esențial este să găsim în fiecare zi un timp și un spațiu în care sufletul să se liniștească, mai ales în momentele de încercare.

,,Fie că ne aflăm în căldura casei, în pacea unei biserici sau în tăcerea unei mănăstiri, rugăciunea rămâne locul întâlnirii noastre adevărate cu Dumnezeu. Ea nu este doar un prilej de a‑I aduce necazurile, ci și de a ne deschide inima, mărturisindu‑I iubirea noastră și dorința de a‑I urma voia. Rugăciunea nu este doar o cerere, ci și mulțumire, laudă și odihnă în prezența Sa. Atunci când iubim pe Hristos, timpul petrecut în rugăciune devine o necesitate a sufletului, o respirație care ne dă putere să învingem greutățile vieții și să continuăm cu pace drumul nostru. Să rămânem statornici în corabia Bisericii lui Hristos, căci, după cum ne învață Sfântul Ciprian al Cartaginei, «în afara Bisericii nu există mântuire». Numai ancorându‑ne în Biserică, Hristos ne va trece prin toate furtunile vieții și ne va conduce către limanul mântuirii veșnice”, a explicat Episcopul‑vicar patriarhal.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic Tronos la Utrenie şi de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române la Sfânta Liturghie.