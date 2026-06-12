Sărbătoare duhovnicească la Parohia Lazaret din Bacău

Joi, 11 iunie 2026, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, Parohia Ortodoxă Lazaret din Bacău și‑a sărbătorit cu aleasă bucurie unul dintre hramurile sale, prilej de rugăciune, comuniune și întărire sufletească pentru numeroșii credincioși prezenți.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți din care au făcut parte părintele Eugen‑Ciprian Ciuche, protopop al Protopopiatului Bacău, părintele Marius Iacobeanu, parohul comunității, precum și alți clerici invitați.

La slujbă au participat sute de credincioși veniți pentru a cinsti pe Sfântul Luca al Crimeei, unul dintre ocrotitorii spirituali ai parohiei. Un loc aparte în viața comunității îl ocupă prezența sfintelor moaște ale Sfântului Luca, păstrate spre închinare în biserica băcăuană și care atrag în fiecare an numeroși pelerini și închinători.

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul împărtășirii credincioșilor, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a citit rugăciuni de dezlegare și binecuvântare pentru mulțimea de credincioși prezenți, aducând tuturor întărire sufletească și mângâiere duhovnicească. În cuvântul adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a relatat din viața și lucrarea Sfântul Ierarh Luca al Crimeei și a evidențiat trei virtuți marcante ale sfântului:

„Am venit să‑l prăznuim pe Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, doctorul cel fără de arginți, unul dintre sfinții cinstiți și iubiți în această comunitate euharistică. Acest sfânt, care a marcat veacul al XX‑lea, a împreunat și a lucrat trei mari virtuți. Pe acestea le amintim și noi astăzi, încercând să le așezăm înaintea ochilor noștri duhovnicești, pentru a avea folos sufletesc.

În primul rând, el a fost un om al credinței, aceasta fiind prima virtute care l‑a caracterizat. Credința l‑a făcut să rămână puternic chiar și atunci când autoritățile vremii au pornit o aspră prigoană împotriva creștinilor și a celor care mărturiseau adevărul de credință. Pe Sfântul Luca, această mărturisire l‑a costat 11 ani de exil în Siberia. A doua virtute lucrată de acest sfânt este iubirea. Iubirea pe care a arătat‑o, în primul rând, față de semenii săi, chiar și atunci când era prigonit și alungat. A dovedit această iubire în tot timpul și în tot locul. Nu era nici un semen care să‑i întindă mâna, iar el să refuze să îl ajute. Cel de‑al treilea dar primit și înmulțit a fost știința împletită cu înțelepciunea. A cercetat cu dăruire domeniul medical, lucru care i‑a adus recunoaștere în întreaga Rusie și în întreaga lume, punând acest dar în slujba oamenilor și a alinării suferințelor lor”.

La finalul slujbei, părintele paroh Marius Iacobeanu a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhului, preoților slujitori și tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a sărbătorii, evidențiind importanța ocrotirii Sfântului Luca în viața comunității parohiale.