Sărbătoare în Parohia Cărănzel, Protopopiatul Tinca

Cea de a 20‑a Duminică după Rusalii, 19 octombrie, a fost un prilej de mare bucurie duhovnicească pentru credincioșii Parohiei Cărănzel din Protopopiatul Tinca, întrucât Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit slujba de binecuvântare a noului iconostas şi a icoanelor ce îl străjuiesc, precum și a lucrărilor de înnoire efectuate la sfântul lăcaș.

Ierarhul a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie la Altarul bisericii parohiale închinate Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, iar în predica referitoare la învierea fiului văduvei din Nain, a evidențiat că mila lui Dumnezeu, arătată în fața durerii omenești, este chip al dragostei lui Dumnezeu și își atinge plinătatea în Întruparea Fiului veșnic al Tatălui, Care, prin Jertfa Sa pe Cruce, dă sens suferinței și, prin Învierea Sa, deschide omului calea spre viața cea veșnică.

„Atât de tare Îi este milă lui Dumnezeu de noi încât primește să Se facă Om și să moară pentru noi, de dragul nostru. (…) Mila lui Dumnezeu merge până la sacrificarea Sa pentru noi. Astfel, dragii mei, vedem care este chipul adevăratei mile. Mila adevărată este cea care se sacrifică. Când Mântuitorul spune «milă voiesc, iar nu jertfă», El dorește să spună că vrea să ne miluiască pe noi, să ne dăruiască mila Sa, iar Jertfa este El Însuși. Ne dăruiește mila, pentru că El e Jertfa. El este Viața care vine prin Jertfă”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Sofronie l‑a hirotonit preot pe diaconul David‑Cristian Biro pentru Parohia Curtuișeni, Protopopiatul Marghita. Ierarhul l‑a hirotesit întru iconom pe pr. paroh Nicolae‑Alin Cudur.

În încheiere, ierarhul l‑a felicitat pe preotul paroh și comunitatea euharistică din Cărănzel pentru lucrările realizate şi a oferit diplome de apreciere autorităților locale și credincioșilor care s‑au remarcat prin sprijinul acordat parohiei. La ieșirea din sfântul lăcaș, preotul paroh i‑a prezentat Episcopului Oradiei noua casă parohială.