Sărbătoare la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc

La hramul Catedralei Episcopale „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de patru ierarhi, în prezenţa a numeroşi credincioşi, monahi, monahii, preoţi şi oficialităţi.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârşit Sfânta Liturghie, iar Preasfințitul Părinte Nestor a rostit un cuvânt de învățătură, tâlcuind semnificațiile duhovnicești ale praznicului Acoperământul Maicii Domnului.

,,Astăzi, o cinstim pe Maica Domnului la praznicul Acoperământului său, o sărbătoare statornicită în Biserica noastră ca urmare a unei minuni petrecute în anul 911, în Biserica Vlaherne din Constantinopol. Atunci, la slujba de priveghere din noaptea de 1 octombrie, Maica Domnului s‑a arătat pe bolta Bisericii, fiind văzută de doi oameni sfinți: Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie. Din acel moment, ziua aceasta a devenit prilej de cinstire și de rugăciune către Maica Domnului. Această vedenie ne confirmă o realitate: Maica Domnului lucrează în mod tainic și astăzi în Biserica Fiului Său”, a spus ierarhul, care a mai subliniat că Maica Domnului mijlocește și acum pentru noi, fiind rugătoare și ocrotitoare a celor credincioși.

„Maica Domnului lucrează neîncetat în Biserica lui Hristos. Ea are har și putere primite de la Fiul ei, astfel încât toți cei ce se roagă cu credință înaintea icoanei sale primesc ajutor și binecuvântare”, a mai spus Preasfinţitul Părinte Nestor.

În continuare, arhidiaconul Alexandru Apostol a fost hirotonit preot pe seama Parohiei ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bilbor, județul Harghita, iar tânărul teolog Iosif Susanu a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei‑Paraclis episcopal din Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. Sabin‑Mihail Runceanu, inspector eparhial și paroh al Parohiei Brețcu, a fost hirotesit iconom stavrofor. Dan Petruț, director al companiei Aqua Bilbor SRL, a primit din partea Preasfințitului Părinte Episcop Andrei distincția „Crucea eparhială pentru mireni”. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Pocrov” a Catedralei episcopale din Miercurea Ciuc.

La final, Preasfinţitul Părinte Episcop Andrei a adresat mulțumiri tuturor celor prezenţi la hramul catedralei.