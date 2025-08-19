Sărbătoare la vechea catedrală a Oradiei Mari

În Duminica a 10‑a după Pogorârea Duhului Sfânt, 17 august, la Biserica cu Lună din Oradea - vechea catedrală a eparhiei și cel mai reprezentativ lăcaș de cult ortodox al cetății, martor al istoriei ecleziale a Oradiei Mari, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și a binecuvântat amplele lucrări de restaurare exterioară a monumentului.

Biserica cu Lună este loc de odihnă întru așteptarea învierii de obște pentru trei dintre vrednicii arhipăstori ai eparhiei: Roman Ciorogariu, Nicolae Popovici și Vasile Coman. La eveniment au luat parte și numeroși credincioși, precum și reprezentanți ai autorităților locale, între care s‑a numărat și primarul municipiului Oradea, Florin‑Alin Birta.

Pericopa evanghelică a minunii vindecării lunaticului de către Mântuitorul Iisus Hristos (Matei 17, 14‑23) a fost urmată de cuvântul de învățătură al Preasfinției Sale, în care le‑a vorbit celor prezenți despre faptul că, prin rugăciune și post, creștinul își păstrează sufletul întru trezvie, Biserica își împlinește vocația de inimă rugătoare a lumii, iar viața, trăită în comuniune cu Dumnezeu, se descoperă ca taină a veșniciei, dincolo de amăgirile vremelnice ale istoriei.

Pr. paroh Teodor‑Dinu Cristea a adus mulțumire ierarhului şi autorităților locale și credincioșilor din Parohia Oradea‑Centrală care sprijină lucrarea pastoral‑misionară a comunității, iar la final i‑a oferit ierarhului un aranjament floral pentru această zi de sărbătoare, dar și prilej de omagiere a celor 30 de ani de slujire sacerdotală ai Preasfinției Sale, care, la 12 august 1995, primea hirotonia întru ierodiacon, iar a doua zi pe cea întru ieromonah, din mâinile Înaltpreasfințitului Părinte Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, iar mai apoi hirotesia de duhovnic de la Înaltpreasfințitul Părinte Timotei al Aradului.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie a oferit diplome de apreciere primarului municipiului Oradea și celor care au susţinut lucrările de restaurare. O diplomă specială, însoțită de un moment de reculegere, a fost oferită în memoria lui Marius Tripon, trecut la cele veșnice cu doar câteva săptămâni în urmă, cel care a vegheat cu profesionalism și aleasă grijă ca lucrările să fie duse la bun sfârșit, spre frumusețea casei lui Dumnezeu.

Hram la Mănăstirea Izbuc

De Adormirea Maicii Domnului, Mănăstirea Izbuc a prăznuit hramul principal, prilej cu care Preasfințitul Părinte Sofronie a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Altarul de vară. Întreaga sărbătoare a fost pregătită cu rânduială încă din ajun, prin privegherea de toată noaptea, având ca moment central slujba Prohodului Maicii Domnului, urmată de procesiunea la izvorul făcător de minuni al mănăstirii, Taina Sfântului Maslu și Sfânta Liturghie de la miezul nopții, la care au luat parte sute de credincioși veniți să se împărtășească nu doar din bucuria praznicului, ci mai ales din izvorul euharistic al pregustării bucuriei din veșnicie.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Preasfinţitul Părinte Sofronie, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Solemnis” a Bisericii „Nașterea Domnului” din municipiul Satu Mare, dirijată de prof. Maria Chiș.