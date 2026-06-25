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Sărbătoare luminoasă la Catedrala veche a Aradului

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Un articol de: Prof. Alexandru Obrad - 25 Iunie 2026

Clericii și credincioșii Catedralei vechi a Aradului au sărbătorit miercuri, 24 iunie, hramul lăcaşului, „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. În dimineața zilei de sărbătoare, s‑a oficiat Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, urmat de Sfânta Liturghie, care a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, în prezența oficialităților locale și a unui mare număr de credincioși.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a săvârșit hirotonia întru preot a diaconului Andrei‑Nicolae Cioara, pe seama Parohiei Toc, Protopopiatul Lipova, și hirotonia întru diacon a teologului Florin Dănăilă, pe seama Parohiei Chelmac, judeţul Arad, satul natal al Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a evidențiat legătura duhovnicească dintre sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuirea Aducerii moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și pomenirea Sfântului Niceta de Remesiana, sărbători celebrate în aceeași zi de Biserica noastră. Înaltpreasfinția Sa a prezentat împrejurările minunate ale nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, amintind de credința și răbdarea drepților Zaharia și Elisabeta, prin care Dumnezeu Și‑a arătat lucrarea Sa mântuitoare. Referindu‑se la activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre botezul pocăinței propovăduit de Înaintemergătorul Domnului și despre actualitatea chemării sale adresate tuturor credincioșilor: „Pocăiți‑vă, că s‑a apropiat Împărăția cerurilor”, îndemnând la înnoirea vieții și la apropierea de Dumnezeu prin pocăință sinceră.

După Rugăciunea Amvonului, s‑au binecuvântat prinoasele aduse în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, apoi s‑a săvârșit îndătinatul parastas pentru ctitorii, slujitorii și binefăcătorii Catedralei vechi trecuţi la Domnul.

Răspunsurile liturgice au fost date de către Corul tinerilor „Sfântul Maxim Mărturisitorul”, condus de profesor Emanuel Gheorghe.

 

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