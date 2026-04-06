Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim în Muntenia și Dobrogea

Credincioșii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au participat în număr mare la tradiționala Procesiune de Florii, precum și la Sfânta Liturghie din ziua praznicului, 5 aprilie, săvârșită de ierarhi la catedrale eparhiale și la biserici de parohie și mănăstire. Potrivit rânduielii, aceștia au purtat în mâini ramuri de salcie și de alți pomi, ce au fost binecuvântate.

IPS Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a evocat semnificația teologică și misionară a sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim, care a urmat imediat după minunea învierii lui Lazăr și care reprezintă o pregustare a Învierii Mântuitorului, adică a biruinței vieții asupra morții. Domnul a intrat în Ierusalimul pământesc șezând pe un asin, care simbolizează blândețea, oferindu‑ne o pregustare a intrării în Ierusalimul ceresc, cu Trupul Său îndumnezeit, în strălucirea Sa plină de iubire, a explicat Înaltpreasfinția Sa, după cum ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei. Ierahul a binecuvântat, la sfârșitul slujbei, ramurile de salcie, oferite apoi celor prezenți de către tineri din cadrul comitetelor parohiale de la bisericile din Târgoviște.

Constanța

Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim a marcat anul acesta împlinirea a 25 de ani de la întronizarea IPS Părinte Teodosie în scaunul de Arhiepiscop al Tomisului (2001–2026). Manifestările au debutat duminică dimineața cu tradiționala Procesiune de Florii, săvârșită în jurul Catedralei Arhiepiscopale din Constanța. Ierarhul, înconjurat de un sobor numeros de clerici și de mulțimea de credincioși, a purtat ramuri în mâini, rememorând intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinția Sa la Altarul de vară al catedralei, într‑un cadru solemn, specific marilor sărbători, prilejuind participarea unui număr însemnat de credincioși. Cei prezenți au avut posibilitatea de a se închina la moaștele Sfinților Mucenici Epictet și Astion și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, purtate în procesiune și apoi așezate spre cinstire. La final, a fost săvârșit un polihroniu, urmat de momentul festiv al adresării mesajelor de felicitare către ierarh, din partea clericilor și a credincioșilor. Totodată a fost lansat și volumul aniversar „Arhiepiscopul Teodosie, părintele nostru, 25 de ani de slujire în cetatea Tomisului”.

Vrancea și Buzău

Sute de clerici și mii de credincioși au mărturisit bucuria primirii Domnului în „Ierusalimul sufletelor” prin participarea la evenimentele dedicate sărbătorii Floriilor în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. După tradiționala procesiune desfășurată sâmbătă în Buzău și Focșani, IPS Părinte Arhiepiscop Ciprian a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Buzău, împreună cu un sobor de 15 preoți și diaconi. În predica rostită după citirea Sfintei Evanghelii (Ioan 12, 1‑18), chiriarhul a explicat semnificațiile praznicului Intrării Domnului în Ierusalim și a subliniat că gestul Mariei, sora lui Lazăr, de a unge picioarele Mântuitorului cu mir de nard curat, de mare preț, a fost un act de profundă recunoștință, dar și o prefigurare a morții și îngropării Doomnului. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Cosmin‑Alin Danțiș a fost hirotonit în treapta de preot pe seama parohiei vrâncene Pietroasa, iar teologul Ioan Voicu a fost hirotonit în treapta de diacon. Cântările liturgice au fost intonate de Corala „Pr. Antofie Radu” a catedralei. La finalul slujbei au fost binecuvântate ramurile de salcie, simbol al biruinței vieții asupra morții, care au fost ulterior împărțite credincioșilor, ne‑a transmis pr. Dragoș Olteanu.

Respectând tradiția anilor precedenți, în municipiul Focșani, procesiunea de Florii a avut două puncte de plecare: Biserica „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Cartierul Sud și Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de pe bulevardul Independenței. Coloanele de clerici și credincioși s‑au reunit la biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Piața Unirii, unde IPS Părinte Ciprian a oficiat Vecernia unită cu Litia, apoi a sfințit icoana sărbătorii și a citit rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor. În municipiul Buzău, procesiunea a pornit de la Biserica „Sfânta Filofteia” din Parcul Crâng, de unde s‑a mers pe bulevardul Nicolae Bălcescu, bulevardul Unirii, strada Obor, până la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului. Slujba Vecerniei și rânduiala de sfințire a icoanei praznicului și de binecuvântare a pelerinilor au fost săvârșite aici de pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial.

Galați și Brăila

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, tradiționalul Pelerinaj de Florii s‑a desfășurat sâmbătă în municipiile Galați, Brăila, Tecuci, precum și în alte localități din cele două județe ale eparhiei. În municipiul Brăila, alaiul de pelerini a mers în procesiune de la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” până la Catedrala „Nașterea Domnului”. Aici, IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit icoana sărbătorii și a săvârșit rânduiala binecuvântării stâlpărilor. În cele din urmă, a rostit un cuvânt de învățătură în care a pus în lumină importanța pelerinajului în viața creștinilor ca bucurie și dragoste pe care suntem chemați să o transmitem, mai departe, și semenilor noștri aflați în suferințe, boli și neputințe. Finalul evenimentului a fost dedicat premierii performanței școlare, ierarhul oferind daruri elevilor calificați la etapele naționale ale Olimpiadei de Religie și ale Olimpiadei „Cultură și spiritualitate românească”. La Galați, traseul pelerinajului a unit Biserica Vovidenia de Catedrala Arhiepiscopală, pe esplanada căreia mulțimea a fost întâmpinată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian. După sfințirea icoanei praznicale și binecuvântarea stâlpărilor, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat legătura duhovnicească profundă dintre drumul Mântuitorului de la Betania la Ierusalim și pelerinajul anual din Sâmbăta lui Lazăr. A urmat recunoașterea meritului tinerilor gălățeni calificați la etapele naționale ale celor două olimpiade. „O mulțime de tineri, însoțindu‑și părinții și bunicii în aceste pelerinaje de la Galați și Brăila, au arătat pe viu, că pelerinii sunt ca florile, acest pelerinaj arătându‑ne o mare bucurie comunitară, mai înainte de marea bucurie pascală. Florile alese sunt, de această dată, acești tineri olimpici”, a spus ierarhul, după cum ne‑a transmis pr. Rareș Bucur, consilier eparhial.

Călărași

PS Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” - Volna din municipiul Călărași. Din sobor au făcut parte părinți consilieri eparhiali, părintele Dinu Viorel Vasile, protopop de Călărași, precum și alți preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Nicolae Paraschiv, pe seama Parohiei Bordușani din cadrul Protopopiatului Fetești. În cuvântul de învățătură, Episcopul Sloboziei și Călărașilor a vorbit celor prezenți despre al șaselea popas al Postului Mare, Duminica Floriilor, care amintește de Intrarea în Ierusalim a Mântuitorului Iisus Hristos, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

Teleorman

PS Părinte Galaction s‑a aflat duminică în mijlocul credincioșilor veniți la Catedrala Episcopală din Alexandria. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a sfințit ramurile de finic, pe care le‑a împărțit apoi credincioșilor prezenți la slujbă. Din soborul de slujitori au făcut parte părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; părintele protosinghel Calinic Stan, starețul Mănăstirii „Sfântul Mucenic Galaction”; părintele Constantin Dina, protopop de Videle; părintele Sorin Marian Nistor, protopop de Alexandria, precum și alți preoți și diaconi.

„Intrarea Domnului în Ierusalim nu este doar un moment de bucurie exterioară, ci o chemare la o întâmpinare lăuntrică a lui Hristos în inimile noastre. Ramurile pe care le purtăm astăzi sunt semnul biruinței, dar și al responsabilității de a rămâne statornici în credință. Ne apropiem de zilele Sfintelor Pătimiri, care ne pun înainte jertfa, smerenia și iubirea desăvârșită a Mântuitorului”, a spus Preasfinția Sa.

La momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru ieromonah pe ierodiaconul Alexandru Mărgărit și întru diacon pe teologul Dumitru Marian, psalt al Grupului „Pantocrator”. În continuare, diaconul Marian Știrbei a fost hirotesit, arhidiacon. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”.

Giurgiu

În biserica voievodalei Mănăstiri Comana din județul Giurgiu, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Florii de PS Părinte Episcop Ambrozie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența unui număr mare credincioși. În cuvântul de învățătură, chiriarhul a explicat sensurile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică. De asemenea, Preasfinția Sa a vorbit și despre semnificația marii sărbători a Floriilor, în care vedem înaintarea lui Hristos spre jertfa de pe cruce și a felicitat obștea mănăstirii și pe starețul acesteia, arhim. Mihail Muscariu, exarhul mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei Giurgiului. Credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, păstrate în biserica mănăstirii, la Icoana Sfântului Ierarh Nicolae cu ferecătură argintată. La final a fost oficiată slujba de sfinţire a stâlpărilor (ramuri de finic şi de salcie) și a oferit mulțimii de credincioși iconițe cu scena Intrării Domnului nostru în Ierusalim, flori și ramuri binecuvântate.

Tulcea

Mănăstirea tulceană Codru, cu hramul „Intrarea Domnului în Ierusalim”, și‑a serbat duminică hramul. La Sfânta Liturghie a fost oficiată de PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de ieromonahi și diaconi, au participat numeroși credincioși. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre semnificația sărbătorii Floriilor în iconomia mântuirii, eveniment încărcat de bucurie, care precedă începutul Săptămânii Mari. În cadrul slujbei, Preasfinția Sa a sfințit ramurile de salcie și măslin pe care le‑a împărțit apoi credincioșilor. Răspunsurile la strană au fost date de Corala „Laudamus” a Episcopiei Tulcii. Mănăstirea Codru a fost înființată în anul 2005 pe teritoriul comunei Baia de către actualul stareț, părintele Victorin Tudor. Tot duminică, Preasfinția Sa a vizitat și Parohia Mihail Kogălniceanu din Protopopiatul Babadag, unde le‑a adresat cuvânt de învățătură credincioșilor prezenți la slujbă, ne‑a transmis pr. Felix Neculai, consilier eparhial.