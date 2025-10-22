Sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Transilvăneni la Alba Iulia

La prăznuirea Sfinților Mărturisitori Transilvăneni, Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia a îmbrăcat haină de sărbătoare. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Bucuria duhovnicească din acest an a fost sporită de prezența moaştelor Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, care au fost aduse spre închinare la Catedrala eparhială, de la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, soborul clericilor, în frunte cu Părintele Arhiepiscop Irineu, a pornit în procesiune spre scena special amenajată în fața Catedralei Reîntregirii și Încoronării, unde a fost săvârşită Sfânta Liturghie. La sărbătoarea din această zi au luat parte mii de preoți și credincioși din cele 10 protopopiate ale județelor Alba și Mureș care s‑au închinat la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

În cuvântul rostit, Părintele Arhiepiscop Irineu a evidențiat exemplul Sfinților Mărturisitori Transilvăneni și al Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț: „Sfinții Mărturisitori ai Ardealului pe care îi prăznuim azi sunt adevărați atleți ai lui Hristos, care au luptat, au suferit și s‑au jertfit pentru apărarea dreptei credințe și a identității noastre etnice. Prin pilda vieții lor, ei ne îndeamnă să păstrăm cu fidelitate Legea strămoșească, prin care neamul nostru poate dăinui și prospera. Sărbătoarea noastră este încununată astăzi prin prezența, aici, la Alba Iulia, a moaștelor Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, care a fost un far de lumină călăuzitor în vremuri grele. Acest mare Sfânt de la Râmeț cu Sfinții Visarion, Sofronie și Oprea ne stau mereu alături, ca să ne ajute la nevoie și să ne susțină în eforturile noastre pentru dobândirea desăvârșirii morale și a mântuirii veșnice”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, dirijat de pr. prof. dr. Nicolae Topîrcean. La Sfânta Liturghie au participat numeroase oficialități județene și locale.