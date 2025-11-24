Sărbătoarea unei biserici istorice din municipiul Galaţi

Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului a fost un important popas duhovnicesc şi parte integrantă a manifestărilor spirituale organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos în luna dedicată Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorului spiritual al oraşului Galaţi. Sfânta Liturghie a fost oficiată vineri, 21 noiembrie, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în istorica Biserică Vovidenia din centrul oraşului de la Dunăre. La slujba săvârşită cu prilejul hramului au participat credincioşi din urbea gălăţeană, profesori şi oameni de cultură, membri din cadrul SNFOR, dar şi copii şi tineri, mulţi dintre aceştia fiind împărtăşiţi cu sfintele taine la momentul cuvenit.

Ca în fiecare an, la Sfânta Liturghie a participat şi un grup de persoane hipoacuzice, pentru care slujba a fost transpusă în limbaj mimico‑gestual de către preotul Constantin Căuş.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit celor prezenţi despre sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, evidenţiind aspecte care arată astăzi importanţa familiei, a Bisericii şi a şcolii pentru o viaţă armonioasă, luminoasă şi ancorată în tradiţiile frumoase moştenite de la înaintaşi şi învăţate adesea de la bunici. De asemenea, ierarhul a amintit credincioşilor şi de programele şi manifestările prilejuite de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei la Galaţi.

De mai mulţi ani, această parohie are o frumoasă colaborare cu Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe Române (SNFOR), filiala Galaţi, în vederea implementării unor proiecte social‑filantropice şi cultural‑educative, adresate în special tinerilor şi persoanelor vârstnice.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian le‑a oferit iconiţe şi daruri copiilor şi persoanele hipoacuzice şi a săvârşit o slujbă de pomenire pentru ctitorii şi binefăcătorii acestei comunităţi parohiale, trecuţi la cele veşnice.

Evenimentul s‑a încheiat cu oferirea a 25 de pachete cu alimente neperisabile pentru persoanele cu dizabilităţi, 50 de sacoşe cu dulciuri pentru tineri şi 250 de porţii de hrană pentru credincioşii prezenţi la hram.

Programul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei va debuta la Galați joi, 27 noiembrie, la ora 16:00, cu procesiunea cu moaştele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, pe strada Domnească, de la Universitatea „Dunărea de Jos” până la Catedrala Arhiepiscopală. De la aceeaşi oră se va pleca în procesiune către Catedrala Arhiepiscopală şi de la Aşezământul social‑filantropic „Sfântul Vasile cel Mare”-Galaţi, cu moştele Sfinților tămăduitori Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de Eghina şi Luca al Crimeei, precum şi de la capela Seminarului Teologic din Galați, cu moaştele Sfântului Apostol Andrei. În continuare, începând cu ora 18:00, vor fi săvârşite în Catedrala Arhiepiscopală slujba Privegherii şi Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de monahii şi monahiile de la mănăstirile din cuprinsul eparhiei.

În ziua hramului, duminică, 30 noiembrie, va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească de către IPS Părinte Arhiepiscop Casian, împreună cu ierarhii invitaţi, începând cu ora 9:00.

În cele patru zile de sărbătoare, credincioşii din judeţele Galaţi şi Brăila sunt aşteptaţi să se închine la sfintele moaşte aşezate în baldachinul special amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale.