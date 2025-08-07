Schimbarea la Față a Domnului la Mănăstirea Săraca din Timiș

Data: 07 August 2025

Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos a fost zi de hram și o mare sărbătoare pentru Mănăstirea Săraca, unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Banat.

Încă din ajunul sărbătorii, numeroși pelerini, din toate părțile Banatului au luat drumul acestei mănăstiri, spre a înălța rugăciuni și a participa la slujbele săvârșite. La sărbătoarea hramului a participat Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Hramul a debutat în ajun cu Vecernia cu Litia, urmată de Utrenia și Sfânta Liturghie, oficiate în vechiul lăcaș.

În dimineața zilei de 6 august a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu, iar în continuare Sfânta Liturghie oficiată de Preasfinția Sa, împreună cu un sobor din care au făcut parte starețul mănăstirii, arhimandritul Climent Vântul; protosinghelul Serafim Grozăvescu, duhovnicul Mănăstirii Cebza; părintele consilier eparhial Cristian Constantin; părinții protopopi Caius Andrașoni de la Protoieria Timișoara II și Ciprian Boșca de la Protoieria Deta, precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură, ierarhul i‑a îndemnat pe credincioșii prezenți să rămână în lumina lui Hristos: „Așa cum cei trei Apostoli, Petru, Iacov și Ioan, au fost martori pe Muntele Taborului la arătarea, atât cât a fost posibilă vederii omenești, a slavei dumnezeiești, și noi, cei de astăzi, avem datoria de a ne curăți simțurile spre a le face vrednice de primirea luminii harice oferite tuturor prin Sfintele Taine, dar mai ales prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos.”

Preasfinția Sa a mulțumit apoi părintelui stareț, obștii mănăstirii și tuturor ostenitorilor pentru grija depusă în organizarea acestui moment deosebit de frumos.