„Școala de vară în tinda Bisericii” la Lunca Moților, Hunedoara

În parohiile Lunca Moților și Rișculița din Protopopiatul Brad s‑a desfășurat, în perioada 18‑20 august, a patra ediție a „Școlii de vară în tinda Bisericii”, prin purtarea de grijă a preoților parohi Vlad Vesa și Mădălin Micu.

Și în acest an copiii au participat la o serie de activități diversificate, rugăciuni, cateheză, ateliere creative sau jocuri. În mijlocul participanților au fost prezenţi prof. univ. dr. Sorin Albu, care le‑a vorbit copiilor și i‑a ajutat să își exerseze abilitățile învățate și anul trecut, în realizarea de decorațiuni cu mozaic; reprezentanții Secției de Poliție a comunei Baia de Criș, care au vorbit despre bullying și siguranța rutieră; doctorul Simona Demian, care le‑a vorbit copiilor despre un stil de viață sănătos; pr. Liviu Ciocan, reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, care le‑a prezentat copiilor drepturile pe care le au ca și consumatori, și prof. Salvina Pașca, cea care i‑a ajutat pe copii să scrie o scrisoare Maicii Domnului și, totodată, să realizeze câteva tablouri pe sticlă. În ultima zi a fost prezent în mijlocul participanţilor pr. protopop Alexandru Letea de la Brad, care le‑a adresat tuturor un cuvânt de învățătură.

La final au fost recapitulate toate lucrurile învățate în aceste zile, iar apoi au fost oferite diplomele de participare și mai multe daruri pregătite, conform pr. Vlad Vesa.