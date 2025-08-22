Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri „Școala de vară în tinda Bisericii” la Lunca Moților, Hunedoara

„Școala de vară în tinda Bisericii” la Lunca Moților, Hunedoara

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 22 August 2025

În parohiile Lunca Moților și Rișculița din Protopopiatul Brad s‑a desfășurat, în perioada 18‑20 august, a patra ediție a „Școlii de vară în tinda Bisericii”, prin purtarea de grijă a preoților parohi Vlad Vesa și Mădălin Micu.

Și în acest an copiii au participat la o serie de activități diversificate, rugăciuni, cateheză, ateliere creative sau jocuri. În mijlocul participanților au fost prezenţi prof. univ. dr. Sorin Albu, care le‑a vorbit copiilor și i‑a ajutat să își exerseze abilitățile învățate și anul trecut, în realizarea de decorațiuni cu mozaic; reprezentanții Secției de Poliție a comunei Baia de Criș, care au vorbit despre bullying și siguranța rutieră; doctorul Simona Demian, care le‑a vorbit copiilor despre un stil de viață sănătos; pr. Liviu Ciocan, reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, care le‑a prezentat copiilor drepturile pe care le au ca și consumatori, și prof. Salvina Pașca, cea care i‑a ajutat pe copii să scrie o scrisoare Maicii Domnului și, totodată, să realizeze câteva tablouri pe sticlă. În ultima zi a fost prezent în mijlocul participanţilor pr. protopop Alexandru Letea de la Brad, care le‑a adresat tuturor un cuvânt de învățătură.

La final au fost recapitulate toate lucrurile învățate în aceste zile, iar apoi au fost oferite diplomele de participare și mai multe daruri pregătite, conform pr. Vlad Vesa.

 

Citeşte mai multe despre:   școala de vară
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri