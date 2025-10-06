Ședință administrativă și conferință duhovnicească în Protoieria Sector 2 Capitală

În dimineața zilei de luni, 6 octombrie, biserica Parohiei Mărcuța din Protopopiatul Sector 2 Capitală a găzduit ședința administrativă de toamnă a clericilor din întreaga protoierie. Ședința a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii și succedată de o conferință duhovnicească despre viața Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Înainte de debutul întrunirii administrative, un sobor de slujitori condus de părintele protopop Mihai Cristian Popescu și format din preoți și diaconi numiți de curând în parohiile din protopopiat a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie. În continuare, de la ora 9:00 s‑a desfășurat ședința în cadrul căreia li s‑au comunicat clericilor prezenți diverse aspecte de ordin administrativ transmise din partea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Totodată, au fost prezentați preoții și diaconii numiți în anul 2025 în parohii din Protoieria Sector 2 Capitală și s‑a adus un cuvânt de mulțumire părintelui Gheorghe Tudor care a ieșit la pensie în acest an, la finalul unei îndelungate perioade de slujire.

În a doua parte a evenimentului, părintele conf. dr. Gheorghe Holbea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a susținut conferința duhovnicească intitulată „Itinerariul filocalic al vieții Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”. La final, părintele Gheorghe Holbea ne‑a oferit un scurt rezumat al prelegerii sale: „Tema principală a întrunirii de astăzi a fost povestea întâlnirii mele cu Sfântul Dumitru teologul. Totodată, am avut în vedere legătura dintre căutarea autenticității Ortodoxiei a tânărului Dumitru Stăniloae și rolul providențial pe care l‑a avut în secolul al 20‑lea, mai ales prin descoperirea teologiei Sfântului Grigorie Palama despre ființa lui Dumnezeu și energiile necreate, intimitatea la care ajunge cu Dumnezeu omul duhovnicesc și, mai ales, tălmăcirea Filocaliei într‑o limbă literară ce îmbină neologismele și arhaismele. Am vorbit și despre rolul providențial pe care l‑a avut prin cursul de Ascetică și Mistică pe care l‑a predat la Facultatea de Teologie din București în perioada 1947‑1948, fiind publicat, după aceea, în 1981 sub formă de Teologie Morală Ortodoxă. Acest triptic, așa cum s‑a mai spus, format din teologia sa dogmatică, Liturghia lăuntrică, prin Filocalie și rugăciunea inimii, și Liturghia comunității, prin spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă, arată că este un Părinte providențial nu numai pentru neamul românesc, ci și pentru teologia ortodoxă. Acest lucru l‑a făcut pe patrologul grec Stylianos Papadopoulos să afirme faptul că, deși în secolul al 20‑lea au fost mari și Justin Popovici, Vladimir Lossky sau alți teologi, rotunjimea pe care a avut‑o Părintele Stăniloae nu mai există decât la el. O altă afirmație a lui Stylianos Papadopoulos a fost aceea că Părintele Stăniloae nu numai că îi traduce pe Sfinții Părinți, dar duce gândirea lor mai departe. Totodată, Olivier Clément l‑a numit «geniul Ortodoxiei», iar monahii de la Muntele Athos l‑au dat drept model de dascăl de teologie ortodoxă. Așa cum s‑a mai spus, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae exprimă, atât la nivel duhovnicesc, cât și academic, cugetul Sfinților Părinți ai Bisericii”.

La rândul său, părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, a adăugat: „Ne bucurăm și Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne‑a ajutat să comemorăm, la două zile după proclamarea canonizării, personalitatea, viața, activitatea și trăirea duhovnicească ale Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Contemporan și chiar concitadin cu noi, unii dintre noi l‑au cunoscut personal, gândindu‑mă aici la cel care a conferențiat astăzi, părintele Gheorghe Holbea, care i‑a fost ucenic și care a primit îndrumare în lucrarea sa de pregătire teologică și duhovnicească. Putem spune cu certitudine că Sfântul Dumitru Stăniloae este ocrotitorul și îndrumătorul teologilor, și de aici provine și interesul atât de mare pentru această conferință duhovnicească a preoților din Protoieria Sector 2 Capitală”.