Şedinţa anuală a Adunării eparhiale din Arhiepiscopia Sibiului

În Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au avut loc astăzi, 24 ianuarie, lucrările Adunării şi Consiliului eparhiale din Arhiepiscopia Sibiului, prezidate de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Membrii Adunării eparhiale au participat la Sfânta Liturghie săvârşită în capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu de un sobor de preoţi, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu. După Sfânta Liturghie, soborul a săvârşit un Te Deum pentru a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru darurile şi ocrotirea aduse anul trecut peste toţi membrii Adunării eparhiale şi Consiliului eparhial ale Arhiepiscopiei Sibiului, informează Mitropolia Ardealului.

Lucrările şedinţei au început cu un cuvânt de binecuvântare adresat de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

„Vreau să vă mulțumesc de la început pentru dragostea și devotamentul cu care ne-ați sprijinit în lucrările pe care le-am avut de susținut în cursul anului trecut. Am adăugat activitatea noastră la cea care s-a desfășurat în cadrul Bisericii noastre, fiind un an special, întrucât s-au împlinit 100 de ani de Patriarhat - cea mai înaltă formă de administrație în Biserica Ortodoxă. Tot în cursul anului trecut au fost canonizaţi 16 sfinți, iar anul acesta 16 femei cu viaţă sfântă, care se vor adăuga la numărul impresionant de peste 100 de sfinți români. Aș vrea să înțelegem cu toții cât de măreț este acest lucru, pentru că o Biserică în care nu există sfinți, nu este o biserică lucrătoare. Pe sfinți nu-i alegem noi, nu-i punem la vot, nu facem referendum, ci îi rânduiește Dumnezeu prin poporul Său. Lucrul acesta este extraordinar pentru noi şi de aceea suntem datori să-I mulțumim lui Dumnezeu din tot sufletul. Lucrul acesta îl facem mereu prin Sfânta Liturghie şi de aceea am dorit ca, la această întâlnire anuală a Adunării eparhiale, lucrările să fie binecuvântate de Sfânta Liturghie. Îi mulțumim lui Dumnezeu împărtășindu-ne de dragostea Lui prin taina Euharistiei. Apoi am continuat cu rugăciunea aceasta numită «Te Deum», laudă de preamărire a lui Dumnezeu pentru sprijinul, pentru ajutorul pe care ni l-a acordat în anul care a trecut. Întâi de toate, trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că mai suntem în viață. Puteam să nu mai fim, oricare dintre noi. Dumnezeu dă curaj, înțelepciune și lucrare medicilor, şi așa ne ajută ca lucrurile să meargă într-o direcție binecuvântată”, a spus ierarhul.

Rapoarte de activitate şi acte de aleasă cinstire

A urmat darea de seamă pentru anul 2025, prin prezentarea rapoartelor de activitate ale tuturor sectoarelor eparhiale. Aşa cum s-a obişnuit în ultimii ani, acestea au fost prezentate în cadrul unui material video realizat de Sectorul cultural eparhial, cu ajutorul studioului regional Trinitas TV, prin care s-au evidenţiat principalele realizări pe plan pastoral-duhovnicesc, cultural, social-filantropic, economic şi administrativ din anul 2025. În continuare, au fost aprobate bugetul şi proiectele de activităţi pentru anul 2026, după care au avut loc discuţii legate de cele prezentate.

La final Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a oferit celor ce au încheiat mandatul în cadrul Adunării Eparhiale acte de aleasă cinstire.