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Şedinţa de constituire a Adunării eparhiale a Episcopiei Covasnei și Harghitei

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Un articol de: Arhid. Alexandru Moroianu - 04 Iunie 2026

La Centrul eparhial din Miercurea Ciuc s‑a desfășurat, în 30 mai, ședința de constituire a Adunării eparhiale a Episcopiei Covasnei și Harghitei pentru noul mandat, aferent perioadei 2026–2030. Lucrările au fost precedate de slujba de Te Deum săvârșită în Paraclisul Episcopal „Soborul Sfinților Apostoli” din incinta Centrului eparhial, în prezența Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, și a membrilor Adunării eparhiale, a clericilor, credincioșilor mireni și a reprezentanților Administrației eparhiale.

Şedința de constituire s‑a desfășurat în Sala „Miron Patriarhul” din cadrul Centrului eparhial. În cadrul lucrărilor au fost prezentate și validate mandatele membrilor aleși, clerici și mireni, după care s‑a procedat la constituirea comisiilor de specialitate ale Adunării eparhiale.

Preasfințitul Părinte Episcop Andrei a evidențiat responsabilitatea pe care această slujire o implică în viața și lucrarea Bisericii şi i‑a îndemnat pe noii membri să își exercite mandatul cu discernământ, fidelitate față de valorile Bisericii și grijă față de nevoile comunităților pe care le reprezintă. 

 

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