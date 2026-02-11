Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Şedinţă de lucru a Sinodului Mitropoliei Clujului, Maramureșului şi Sălajului

Știri
Un articol de: Darius Echim - 11 Feb 2026

Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s‑au întrunit marți, 10 februarie, în ședință de lucru, la Reședința mitropolitană din Cluj‑Napoca, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la ședință au participat și ceilalți membri ai Sinodului mitropolitan: Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

În cadrul întâlnirii au fost discutate și analizate probleme de ordin administrativ, misionar‑pastoral, cultural și social‑filantropic, care privesc viața bisericească din cuprinsul mitropoliei.

Printre subiectele aflate pe ordinea de zi s‑au numărat: readucerea în discuție și analizarea propunerii de canonizare a părintelui Nicolae Steinhardt, cunoscut ca monahul Nicolae Delarohia; aprobarea ridicării la rang de mănăstire a Schitului de călugări „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Stârciu și a Schitului de maici „Nașterea Maicii Domnului” din Marca, ambele aparținând Episcopiei Sălajului; aprobarea instituirii unor noi distincții eparhiale.

 

Citeşte mai multe despre:   ședință  -   Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului  -   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului  -   PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului  -   PS Benedict, Episcopul Sălajului  -   PS Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului  -   PS Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului
