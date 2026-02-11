Şedinţă de lucru a Sinodului Mitropoliei Clujului, Maramureșului şi Sălajului

Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s‑au întrunit marți, 10 februarie, în ședință de lucru, la Reședința mitropolitană din Cluj‑Napoca, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la ședință au participat și ceilalți membri ai Sinodului mitropolitan: Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

În cadrul întâlnirii au fost discutate și analizate probleme de ordin administrativ, misionar‑pastoral, cultural și social‑filantropic, care privesc viața bisericească din cuprinsul mitropoliei.

Printre subiectele aflate pe ordinea de zi s‑au numărat: readucerea în discuție și analizarea propunerii de canonizare a părintelui Nicolae Steinhardt, cunoscut ca monahul Nicolae Delarohia; aprobarea ridicării la rang de mănăstire a Schitului de călugări „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Stârciu și a Schitului de maici „Nașterea Maicii Domnului” din Marca, ambele aparținând Episcopiei Sălajului; aprobarea instituirii unor noi distincții eparhiale.