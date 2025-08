Seminarul Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț și‑a cinstit ocrotitorul spiritual

Marți, 5 august, când Biserica noastră l‑a prăznuit cu mare cinste pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și‑a cinstit ocrotitorul. Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Sfântul Ioan Iacob este patronul spiritual al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț. Cu acest prilej, an de an, în ziua prăznuirii sfântului, elevi seminariști, profesori și credincioși sosiți din toate colțurile țării și din străinătate vin să se roage Cuviosului, cerându‑i ajutorul și mulțumindu‑i pentru binefacerile primite.

În ziua prăznuirii sfântului, slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită la un Altar special amenajat în fața lăcașului de cult de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și Preasfințitul Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurați de un sobor de slujitori - preoți, profesori și stareți ai mănăstirilor din zonă - și în prezența unei mulțimi de pelerini.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, care le‑a vorbit credincioșilor despre moștenirea duhovnicească pe care ne‑a lăsat‑o Sfântul Ioan Iacob de la Neamț: „Ce ne‑a rămas de la Sfântul Ioan Iacob? Pilda vieții lui, moaștele sale sfinte, veșmintele sale pline de har. Dar, mai mult decât toate, ne‑a rămas rugăciunea lui peste timp, iubiți credincioși. Omul în Duhul Sfânt se roagă pentru ceilalți. Ne‑au rămas, de la Sfântul Ioan Iacob, rugăciunile lui care păzesc mănăstirile, care păzesc lumea. Privim și la Sfântul Ioan Iacob, cel ce s‑a nevoit pe munte, precum a privit înfricoșat poporul fața lui Moise. Privim nu doar ca să ne minunăm, ci ca să urmăm, ca să ascultăm, ca să răspundem și noi chemării pe care a pus‑o Dumnezeu în viața noastră. Pe unii dintre noi, Dumnezeu ne cheamă la înălțime; unii dintre noi avem curajul să ne avântăm, alții se opresc pe la poale, iar pe alții Dumnezeu îi cheamă deliberat la poalele munților, acolo unde este nevoie ca Domnul să fie slăvit. Dar toți suntem chemați să urmăm această chemare, să ne arătăm mulțumitori și următori sfinților, să fim rugători și înțelegători ai voii lui Dumnezeu pe pământ. Toți suntem chemați să‑L cinstim pe Domnul și pe Sfinții Săi și să cerem ca și nouă să ni se împărtășească harul pe care aceștia l‑au primit în dar de la Dumnezeu”.

În cadrul slujbei, tânărul Iustinian Cojocariu a fost hirotonit întru diacon, urmând ca în perioada următoare să primească hirotonia întru preot pe seama Parohiei „Sfânta Varvara”‑Văratec.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind taina prezenței lui Dumnezeu în viața celor care Îl caută cu inimă smerită: „Trăim zile binecuvântate, în care Îl rugăm pe Dumnezeu să ne apropie de taina luminii Saborului, care se arată în fațete de diamant binecuvântate: viața în Hristos, dobândirea Duhului Celui Sfânt și revărsarea iubirii lui Dumnezeu‑Tatăl peste noi și peste lume. Pentru că o asemenea slavă îi cuprinde, cu mila Domnului, pe cei care încearcă să împlinească trei lucruri: mai întâi, smerita cugetare - adică omul să se lupte să se vadă pe sine cel mai de jos dintre toți, micșorându‑se și bucurându‑se atunci când alții cresc. În al doilea rând, doar cei care primesc harul iubirii de vrăjmași se pot apropia de o asemenea slavă. Iar în al treilea rând, cei care se apropie de Dumnezeu prin rugăciunea cea sfântă a minții și a inimii. Și chiar dacă nu suntem vrednici de toate acestea, căci prea mult păcatul din noi și din lume ne împovărează, nădăjduim să auzim și noi, întrucâtva, cuvântul Domnului: «Îndrăzniți, Eu sunt! Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pe voi».”

De asemenea, părintele profesor Viorel Laiu, directorul instituției, a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor care au participat la hramul Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț: „Să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru acest început de Paști nemțean, cu această frumoasă sărbătoare care a început aseară, aici, la noi la seminar, cu slujba Privegherii, și astăzi cu cele rânduite dimineață și apoi cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ceea ce putem observa, atât de mult har coborât în acest loc binecuvântat de Dumnezeu prin împreuna‑rugăciune. Numărul frumos de credincioși adunați ca să‑L slăvească pe Dumnezeu și să aducă rugăciuni Sfântului Ioan Iacob Hozevitul demonstrează un exemplu pentru elevii care învață aici și pentru candidații care vor veni să învețe aici. Această frumoasă biserică, ridicată de părintele director Ioan Mihoc, în urmă cu douăzeci de ani, împreună cu părintele profesor Vasile Grătescu și cu cadrele didactice și elevii de atunci, e un dar pentru seminar, pentru zona aceasta și este un loc care ne adună an de an, devenind o tradiție, o istorie, să fim aici împreună, să ne simțim bine duhovnicește. Nu cred că greșesc dacă aș spune că, dacă pe Tabor, Sfinții Apostoli Petru, Ioan și Iacob au văzut lumina dumnezeiască, nu greșim dacă am spune că e o pregustare a slăvitului praznic de mâine, al Schimbării la Față, un praznic care a schimbat viața Sfântului Ioan Iacob Hozevitul și viața unei femei simple, a Sfintei Teodora de la Sihla”.