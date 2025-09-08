Serbările Naționale de la Țebea

Cu prilejul Serbărilor Naționale de la Țebea organizate la 153 de ani de la mutarea la Domnul a eroului național Avram Iancu, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Țebea, Protopopiatul Brad, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, duminică, 7 septembrie.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat, în cuvântul de învăţătură, că, prin pasajul evanghelic din duminica pregătitoare pentru praznicul Înălțării Sfintei Cruci, convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim, ni se descoperă măreția dragostei lui Dumnezeu față de neamul omenesc, Preasfinția Sa îndemnându‑i pe cei prezenți să conștientizeze valoarea Jertfei Fiului lui Dumnezeu în lucrarea de mântuire a oamenilor și fiecare să‑și împlinească responsabilitatea pe care o are în relație cu Dumnezeu și față de semeni.

Slujba Parastasului a fost săvârşită la mormântul „Crăișorului munților”, aflat în fața bisericii din Țebea. Împreună cu eroul național Avram Iancu au fost pomeniți și tribunii Ioan Buteanu, Simion Groza preotul și eroii români din toate timpurile și din toate locurile. La slujba de pomenire au fost prezenți reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, personalități politice și credincioși veniți să ia parte la aceste evenimente de renume național.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a adresat celor prezenți cuvântul intitulat „Țara moților - de la eroismul lui Avram Iancu la Sfinții Arsenie de la Prislop și Ilarion Felea”, arătând că cei doi sfinți, născuți în pământul moților și crescuți zbuciumați de plânsul tulnicului care răsună neîncetat pe văile zărăndene, au trăit și ei în vremuri de restriște și au luptat, asemenea lui Iancu, pentru dreptate socială, dar folosind arme care le‑au adus biruința: credința dreaptă în Dumnezeu și nevoința personală pentru dobândirea sfințeniei. Zbaterea lui Iancu, nevoința și pătimirea Sfinților Români n‑au avut efecte imediate, spre satisfacția și împlinirea lor, ci alții au beneficiat de ele, mai târziu, printre care și noi cei de azi, de aceea suntem datori să avem permanent înaintea ochilor noștri pilda vieții lor, împlinind datoria noastră față de patrie și neam în lumina poruncilor dumnezeiești.

În continuare au fost rostite cuvinte de evocare istorică și au fost transmise mesaje din partea autorităților statului, iar apoi au fost depuse coroane de flori la mormântul eroului Avram Iancu. Manifestarea de la „Panteonul Moților” s‑a încheiat cu defilarea gărzii de onoare. În partea a doua a zilei a avut loc un spectacol folcloric.