Sfințire de așezământ social în Parohia Comarnic

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a sfințit duminică, 7 septembrie, Așezământul social al Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Comarnic, Protopopiatul Câmpina, județul Prahova. La final, ierarhul a acordat ctitorilor și binefăcătorilor distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Din soborul care a slujit împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte părintele Grigore Melnic, protopop al Protoieriei Câmpina, părintele Constantin Mugurel Moraru, paroh al Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae”, părintele coslujitor Gabriel Cârciu, precum și alți preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a evidențiat înțelesurile fragmentului evanghelic al Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Ioan 3, 13‑17), care ne înfățișează o parte din convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim:

„Duminica aceasta, dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, ne descoperă că lemnul Crucii nu este doar semnul suferinței, ci altarul mântuirii pe care Hristos Și‑a adus jertfa de iubire pentru întreaga omenire. Ea este putere izbăvitoare din toate neputințele, armă nebiruită împotriva răului, scut apărător și ocrotire pentru cei ce cred. Privirea plină de credință spre Crucea Mântuitorului Hristos aduce vindecare sufletească și deschide calea către viața veșnică, așa cum odinioară, în pustie, simpla privire spre șarpele de aramă înălțat de Moise aducea izbăvire celor mușcați de șerpii veninoși. Acest episod, amintit chiar de Mântuitorul Hristos în convorbirea cu Nicodim, anticipează, prin comparație, momentul răstignirii sau înălțării Fiului lui Dumnezeu pe Crucea Golgotei. Praznicul Înălțării Sfintei Cruci, sărbătorit în fiecare an la 14 septembrie, are o însemnătate aparte, motiv pentru care Biserica a rânduit ca atât duminica dinainte, cât și cea de după această zi să fie închinate meditației asupra tainei Crucii. Credincioșii sunt astfel chemați să înțeleagă nu doar rolul Crucii în istoria mântuirii, ci și chemarea personală de a o asuma în propria viață, cu răbdare, curaj și credință”.

De asemenea, Preasfinția Sa, în cuvântul de învățătură rostit, a amintit prefigurările Sfintei Cruci în Vechiul Testament, arătând cum Dumnezeu a pregătit încă dintru început mântuirea lumii prin semne profetice, care se împlinesc deplin în Hristos. „Crucea Mântuitorului nu apare întâmplător în istoria mântuirii, ci este vestită încă din Vechiul Testament prin semne profetice care se împlinesc în Hristos. Pomul vieții din Eden anticipează lemnul Crucii, deschizând calea spre viața veșnică, iar corabia lui Noe simbolizează Biserica, ce, prin Cruce, îi conduce pe credincioși la limanul mântuirii. Tot o prefigurare a Crucii este și jertfa lui Isaac, fiul lui Avraam, care urcă muntele purtând lemnele, așa cum Hristos avea să‑Și poarte Crucea pe Golgota, primind jertfa pentru mântuirea întregii omeniri. Toate aceste imagini profetice arată că Dumnezeu a pregătit din veac mântuirea lumii prin Cruce. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci ne cheamă nu doar să o contemplăm ca simbol al credinței, ci să o primim ca putere vie, armă împotriva răului și altar al iubirii jertfelnice, prin care cerul și pământul s‑au împăcat”.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost oficiat un Trisaghion pentru ctitorii sfântului lăcaș trecuți la Domnul.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam a oficiat slujba de sfințire a noului așezământ social al Parohiei Comarnic, care cuprinde o sală de mese, o bucătărie, o sală multifuncțională, o sală pentru activități culturale, o bibliotecă și spații anexe. Construcția a fost realizată între anii 2013 și 2024, cu sprijinul autorităților centrale și locale, al Secretariatului de Stat pentru Culte, al enoriașilor și al unor binefăcători.

Episcopul‑vicar patriarhal l‑a felicitat pe părintele paroh Constantin Mugurel Moraru pentru întreaga activitate, oferindu‑i, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici. De asemenea, au fost oferite mai multe distincții celor care s‑au evidențiat prin ajutorul dat în susținerea lucrărilor executate: părintele coslujitor Gabriel Cârciu și părintele pensionar Florian Văcaru au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici; deputatul Mircea Roșca a fost distins cu Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni; primarul orașului Comarnic, Nicolae Sorin Popa, a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru mireni; Florin Bogdan Brînzi și Dănuț Mihail Dodoț au primit Diploma Omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române; Consiliul parohial al Parohiei Comarnic a primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

În încheiere, părintele paroh a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul oferit și pentru purtarea de grijă deosebită arătată Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din cadrul Protoieriei Câmpina, localitatea Comarnic. De asemenea, acesta i‑a mulțumit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru prezența în mijlocul credincioșilor, săvârșirea rânduielilor sfinte și bogatul cuvânt de învățătură.