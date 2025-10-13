Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfințire de capelă la o parohie din Giurgiu

Știri
Data: 13 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică, 12 octombrie, Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei Frasinu, din cuprinsul Protopopiatului Hotarele, județul Giurgiu. 

După Sfânta Liturghie, ierarhul a sfințit capela din curtea bisericii, precum și pictura acesteia ce a fost realizată de pictorul profesor drd. Luca Severian. Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie l-a felicitat pe părintele paroh Vasile-Mihail Comănescu și familia acestuia pentru finalizarea lucrărilor la capelă și pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată, oferindu-i mai multe daruri. 

De asemenea, i-a binecuvântat pe credincioșii prezenți, oferindu-le reviste pentru folos duhovnicesc și iconițe. 

Biserica din satul Frasinu, comuna Băneasa, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost atestată în anul 1632, fiind renovată în mai multe rânduri.

 

