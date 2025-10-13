Sfințire de capelă la o parohie din Giurgiu

Data: 13 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică, 12 octombrie, Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei Frasinu, din cuprinsul Protopopiatului Hotarele, județul Giurgiu.

După Sfânta Liturghie, ierarhul a sfințit capela din curtea bisericii, precum și pictura acesteia ce a fost realizată de pictorul profesor drd. Luca Severian. Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie l-a felicitat pe părintele paroh Vasile-Mihail Comănescu și familia acestuia pentru finalizarea lucrărilor la capelă și pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată, oferindu-i mai multe daruri.

De asemenea, i-a binecuvântat pe credincioșii prezenți, oferindu-le reviste pentru folos duhovnicesc și iconițe.

Biserica din satul Frasinu, comuna Băneasa, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost atestată în anul 1632, fiind renovată în mai multe rânduri.