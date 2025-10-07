Sfințirea Centrului „Sfântul Dumitru Stăniloae” la Parohia Dealu Nou‑Sărata

Duminică, 5 octombrie 2025, credincioșii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”‑Dealu Nou, comuna Sărata, Bacău, au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească în prezența Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de ierarhul de la Roman înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte părintele protopop Eugen Ciprian Ciuche, părintele consilier eparhial Ilarion Mâță, pr. paroh Răzvan‑Dimitrie Radu, pr. Cristinel‑Vasile Balcanu, cel care a început lucrările la așezământul care a fost sfințit.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și mulțime de credincioși. În cadrul Sfintei Liturghii a fost pomenit și pr. Ovidiu Radu, fondatorul Asociației „Ovidenia”. La Chinonic, membrii Ansamblului „Trandafir”, de la Sărata, au interpretat câteva pricesne.

La finalul Sfintei Liturghii, au fost oferite distincții persoanelor și familiilor care au sprijinit lucrările de construcție și înfrumusețare a ansamblului parohial. Din partea comunității, ierarhului i‑a fost oferită o icoană a Maicii Domnului, ocrotitoarea parohiei, iar autorităților prezente câte o icoană a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat însemnătatea iubirii de vrăjmași, care ne face asemenea lui Dumnezeu, și a subliniat importanța așezării noului sediu al Asociației „Ovidenia” sub ocrotirea Sfântului Preot MărturisitorDumitru Stăniloae.

În continuare, părintele consilier eparhial Ilarion Mâță a dat citire diplomei oferite, în semn de prețuire și recunoștință, Asociației creștine de caritate și ajutor „Ovidenia”, pentru merite deosebite în apărarea și slujirea credinței ortodoxe, în promovarea culturii și în intensificarea vieții creștine. Asociația își desfășoară activitatea sub coordonarea părintelui paroh Răzvan‑Dimitrie Radu.

Momentul central al zilei l‑a constituit sfințirea Centrului social‑cultural cu hramul „Sfântul Dumitru Stăniloae” și inaugurarea noului sediu al Asociației „Ovidenia”, care marchează în acest an două decenii de activitate. Lucrările de extindere și modernizare, începute în anul 2022 la inițiativa credincioșilor și prin osteneala părintelui Vasile‑Cristinel Balcanu, au fost continuate de actualul paroh, părintele Răzvan‑Dimitrie Radu, cu sprijinul comunității și al autorităților locale. Noul edificiu dispune de spații pentru activități social‑filantropice și educaționale, o capelă mortuară, birouri și sală de conferințe, toate realizate într‑un stil arhitectural bucovinean, în armonie cu ansamblul parohial, după cum apare consemnat în actul de sfințire căruia i‑a dat citire pr. protoiereu Eugen Ciuche.

Programul s‑a încheiat cu o sesiune de comunicări dedicate personalității și operei Sfântului Dumitru Stăniloae, recent canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu data de pomenire 4 octombrie. Comunicările au fost susținute de pr. consilier eparhial Ilarion Mâță, pr. Marius Popescu, cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, și de inspectorul eparhial Răzvan‑Constantin Popovici, iar pr. protopop Eugen Ciuche a dat citire cuvântului IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim despre Sfântul Dumitru Mărturisitorul, despre a cărui teologie a scris în lucrarea de doctorat redactată acum mai bine de trei decenii la Paris.