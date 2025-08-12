Simpozion dedicat Cuviosului Visarion Toia la Secuieni

Data: 12 August 2025

Luni, 11 august, la Secuieni, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat, în calitate de delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, la încheierea lucrărilor simpozionului organizat în memoria Cuviosului Visarion de la Lainici, intitulat „Sfântul Mărturisitor Visarion Toia, sfântul meleagurilor noastre”.

Evenimentul a reunit numeroși credincioși, preoți și specialiști, dorind să aducă în atenția comunității viața și jertfa acestui sfânt originar din aceste locuri.

Manifestările au început cu Taina Sfântului Maslu, urmată de slujba de sfințire a icoanei Sfântului Visarion, pictată de pr. Bogdan Antohi, și Acatistul Sfântului Cuvios Mărturisitor Visarion.

Sesiunea de comunicări din cadrul simpozionului a cuprins prezentări susținute de specialiști și invitați: muzeograf dr. Brândușa Popovici a vorbit despre „Sfântul Visarion - un urcuș spre Înviere în imagini”; primarul Cosmin David a prezentat „Demersuri oficiale pentru cinstirea publică a Sfântului Visarion în comunitatea natală a Cuviosului Mărturisitor”; Răzvan Popovici a evocat „Sfântul Visarion - scrisori și mărturii personale, imagini vii în creionarea unui portret în lumina sfințeniei”; preot Eugen Ciprian Ciuche a reliefat „Dimensiunea jertfelnică a unei vieți în lumină”; preot Bogdan Antohi a susținut tema „Sfântul Visarion -Cuviosul Mărturisitor Visarion Toia, sfântul meleagurilor noastre”; preot Florin Țușcanu a vorbit despre „Ucenicia Sfântului Visarion Toia la Catedrala Episcopală din Roman, sub îndrumarea Episcopului Gherasim Saffirin”.

La încheierea lucrărilor, în prezența protopopului locului, pr. Eugen Ciprian Ciuche, a preoților din zonă, a oficialităților locale, a credincioșilor și a unui număr mare de tineri, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a binecuvântat deschiderea unei săli care va purta numele Sfântului Cuvios Visarion Toia. În Sala „Sfântul Visarion Toia” a Așezământului social al parohiei sunt expuse panouri expoziționale ce evocă viața sfântului. Ulterior, au fost premiați copiii și tinerii care au participat la Concursul catehetic parohial „Calea spre sfințenie a Cuviosului Visarion Toia”. Premiile și diplomele au fost oferite în cadrul unui scurt program artistic ce a inclus eseuri și poezii dedicate sfântului.

Adresându‑se celor prezenți, PS Părinte Teofil Trotușanul a subliniat importanța exemplului oferit de sfinți în viața credincioșilor: „Dragi tineri, atunci când sunteți întrebați din ce sat sunteți, de unde veniți, din ce familie, voi veți putea prezenta de acum înainte spunând: Suntem din satul unui sfânt. Din satul vostru s‑a născut un sfânt, care a îmbogățit calendarul Bisericii noastre. Și vă dăm ca să‑l aveți ca model. Acum ați început să aflați despre viața lui: cum a trăit, ce nevoințe a făcut și cum a reușit el să ocupe un loc în calendar. Vă rog să vă gândiți și voi: ce ați putea face pentru ca, într‑o bună zi, să vă adăugați și voi în calendar. Să fie satul cu cei mai mulți sfinți! De aceea vă îndemn să‑l chemați în rugăciune. Cel mai mare câștig al acestei comunități este că, înaintea lui Dumnezeu, are un rugător. Și nu uitați că aveți un prieten în cer: Cuviosul Visarion, împreună cu noi toți. Amin!”

Evenimentul a avut o semnificație cu atât mai mare, cu cât Sfântul Cuvios Mucenic Visarion Toia s‑a născut și a copilărit în Secuieni, trăind aici înainte de a urma chemarea monahală.