Simpozion internațional dedicat Sinodului I Ecumenic la Craiova

În Catedrala Arhiepiscopală Madona Dudu din Craiova, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, au debutat marți, 8 iulie, lucrările Simpozionului internaţional „Dimensiunea europeană a Sinodului I Ecumenic de la Niceea”, organizat de Arhiepiscopia Craiovei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, în perioada 8‑11 iulie.

Activitatea academică a reunit reputați profesori de teologie, cercetători și doctoranzi de la importante facultăți de teologie din țară și din străinătate. Participarea internațională a fost îmbogățită de prezența unei importante delegații din Germania, condusă de Excelenţa Sa dr. Johann Schneider, Episcop evanghelic de Magdeburg, alături de cercetători importanţi din mediul academic şi instituţional: prof. dr. Karl Pinggéra, profesor de istorie a bisericii la Universitatea Philipps din Marburg; dr. Dagmar Heller, directorul Institutului de Studii Confesionale al EKD și referent științific pentru Ortodoxie; dr. Claudia Rammelt, cercetător științific în cadrul Universității Ruhr din Bochum; pr. Dionisie Arion, referent burse teologice și bisericești Brot für die Welt & Comitetul Național German al Consiliului Luteran Mondial; dr. Wolfram Langpape, referent pentru Ortodoxie, Ecumenism și Burse în cadrul Bisericii Evanghelice din Germania (EKD), ş.a.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a inaugurat noua sală din incinta Catedralei Arhiepiscopale, dezvelind placa omagială a Sălii „Catacomba Madona din Dud”. Părintele Mitropolit Irineu şi‑a exprimat bucuria realizării activității academice dedicate Sinodului I Ecumenic și a adus mulțumire tuturor celor implicați în organizare.

La rândul său, pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a trasmis mesajul de felicitare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Au luat de asemenea cuvântul: Ciprian Vasile Olinici, secretar de stat pentru Culte; Dan Diaconu, prefectul județului Dolj; pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie din Craiova. Evenimentul s‑a bucurat şi de prezenţa unor oficilități locale și responsabili cu învățământul.

Programul simpozionului internațional a continuat printr‑o sesiune extraordinară de comunicări. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a prezentat referatul „Paternitatea și filiația divină în lumina Simbolului de credință de la Niceea 325”.

„Ideea de paternitate divină este unul dintre elementele fundamentale ale creștinismului și totodată unul dintre aspectele centrale ale Sfintei Scripturi. Aceasta implică atât un sens propriu, adică starea de a fi părinte sau legătura filiației pe linia Tatălui, cât și un sens figurat, și anume calitatea de autor al unei lucrări. Avem, pe de o parte, accentuat sensul de relație personală dintre Persoanele Preasfintei Treimi, iar pe de altă parte, înțelesul faptului că Dumnezeu este unic Creator. Tocmai în acest din urmă sens s‑a dezvoltat în teologia contemporană expresia de «Omnipotens», «Tout‑Puissant», «Der Allmächtige» sau «The Allmighty God»”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Excelenţa Sa Johann Schneider a abordat tema: „Moștenirea universală a Primului Sinod Ecumenic de la Niceea. Aspecte culturale și interculturale în Bisericile din Europa în secolul al XXI‑lea”.

Episcopul evanghelic, originar din România, a mulțumit Mitropolitului Olteniei, Facultății de Teologie din Craiova și întregii echipe de organizare în numele delegației germane pentru onoarea de a participa la simpozionul omagial din cetatea Băniei, evidențiind nu doar importanța evenimentului din perspectiva apropierii interconfesionale, ci și excelenta organizare și ospitalitatea de care a avut parte delegația din Germania. În prezentarea sa, s‑a axat pe dimensiunea cultural‑lingvistică a istoriei creștine, pornind de la faptul că Părinții de la Niceea au dat întâietate unui termen filosofic - homoousios - în fața terminologiei grecești biblice, deoarece acest termen era cel mai propice pentru a exprima credința Bisericii adunate la Niceea.

La finalul sesiunii extraordinare, oaspeţii au putut admira expoziţia de icoane pictate de studenţii şi profesorii Secţiei de Artă bisericească a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, dar şi cărţi şi icoane vechi, restaurate în cadrul atelierelor arhiepiscopale. Prezentarea lucrărilor a fost realizată de conf. univ. dr. Alexandrina Bădescu, prodecanul Secţiei de Arte din cadrul instituţiei de învăţământ teologic din Craiova.

Cea de a doua parte a programului s‑a desfășurat în sala de festivităţi din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova. Sesiunea de comunicări a fost moderată de pr. lect. univ. dr. Lucian Zenoviu Bot și a cuprins patru comunicări dedicate Sinodului I Ecumenic de la Niceea: prof. dr. Karl Pinggéra, cu titlul: „How did the Synod of Nicaea become the First Ecumenical Council?”; pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, „Crezul Bisericii în lucrarea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”; pr. prof. univ. dr. Picu Ocoleanu, „Konsubstantialität (homousios) als Wesensähnlichkeit ohne Unterschied (to homoion kat’ousian... aparallaktōs) in EMax.phl [9] des Hl. Basilius des Großen”, şi pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, „Hristologia Sinoadelor de la Rimini și Seleucia din anul 359”.

Lucrările simpozionului au continuat miercuri, 9 iulie, cu teme importante prezentate de profesori din România şi din Germania.