Simpozion național la Mănăstirea Paltin

Duminică, 8 februarie, la Mănăstirea Paltin - Petru Vodă, s‑a desfășurat simpozionul național dedicat memoriei arhimandritului Justin Pârvu, organizat la împlinirea a 107 ani de la nașterea sa. Manifestările comemorative au reunit ierarhi, clerici, invitați și pelerini din întreaga țară.

Manifestările au debutat sâmbătă seară, cu săvârșirea slujbei Vecerniei Duminicii fiului risipitor, oficiată de Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, împreună cu obștea monahală a Mănăstirii Paltin.

Duminică dimineață, începând cu ora 8:00, au fost săvârșite Utrenia și Sfânta Liturghie, oficiate de Preasfințitul Părinte Sebastian, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic „Byzantion”.

După agapa frățească, a avut loc sesiunea simpozionului intitulat „Părintele Justin Pârvu, îndrumător al familiei creștine: rolul sfințitor al mamelor creștine în zidirea neamului și a societății românești”.

În cadrul lucrărilor, Preasfințitul Părinte Sebastian a evidențiat lucrarea pastoral‑duhovnicească a arhimandritului Justin Pârvu, subliniind importanța relației dintre duhovnic și ucenic în viața Bisericii.

Părinții arhimandriți Hariton Negrea și Justin Dănilă, starețul Mănăstirii Văcăreștii Noi, au prezentat mărturii din viața și activitatea părintelui Justin Pârvu, făcând referire la rolul acestuia de povățuitor duhovnicesc.

Scriitorul și filosoful Sorin Lavric a abordat tema mărturisirii credinței în contextul societății contemporane, făcând trimitere la exemplul părintelui Justin Pârvu și al mărturisitorilor din perioada regimului comunist.

Părintele profesor doctor Mircea Bejenar, împreună cu prezbitera Aura Bejenar, a prezentat aspecte legate de învățăturile părintelui Justin privind familia creștină și provocările actuale cu care aceasta se confruntă.

Teologul și scriitorul Danion Vasile a susținut o intervenție referitoare la viața și activitatea duhovnicească a părintelui Justin Pârvu, bazată pe mărturii și experiențe personale.

De asemenea, doctor Larisa Ionescu, medic primar, a vorbit despre relația duhovnicească dintre domnia-sa și părintele Justin Pârvu.

La finalul simpozionului, maica stareță, stavrofora Justina Bujor, a adresat mulțumiri participanților și invitaților, în mod special Preasfințitului Părinte Sebastian, pentru prezență și implicare în cadrul manifestărilor comemorative.

Evenimentul s‑a încheiat cu săvârșirea unui trisaghion la mormântul arhimandritului Justin Pârvu, de la Mănăstirea Petru Vodă, în prezența clericilor, monahilor și pelerinilor participanți.