Sinaxă monahală în Episcopia Caransebeșului

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a prezidat joi, 19 martie, Sinaxa monahală a părinților stareți și duhovnicilor și a maicilor starețe ale așezămintelor monahale din județul Caraș‑Severin. Întâlnirea s‑a desfășurat la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Teiuș‑Caransebeș și a debutat cu o slujbă de Te Deum în biserica așezământului monahal. După momentul de rugăciune, în ansamblul mănăstiresc a fost susținută o prelegere de către arhidiaconul Vicențiu Românu, profesor la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, cu tema: „Modele de educație în familie. Mamele Sfinților Trei Ierarhi”. Pe marginea temei prezentate au fost mai multe luări de cuvânt din partea monahilor prezenți, pentru a puncta probleme concrete cu care se confruntă părinții duhovnici.

De asemenea, a fost prezentat și un material video despre viața monahală din toate cele 27 de așezăminte monahale din Episcopia Caransebeșului, în care au fost ilustrate lucrările desfășurate la ansamblurile monahale, activitățile sociale, dar și alte îndeletniciri ale monahilor.

„Viețuitorii din mănăstirile noastre se roagă neîncetat, au un program frumos și articulat de rugăciune, de slujbe la sfânta biserică, dar au și un program foarte bine definit din punct de vedere practic, administrativ‑gospodăresc. Cred că această sinaxă a fost și o dare de seamă, dar și un bilanț, și sigur, în cadrul acestei întâlniri am creionat împreună și proiectele pentru anul 2026 și în continuare proiecte care sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să se implementeze în așezămintele monahale din eparhia noastră”, a afirmat Părintele Episcop Lucian.

La final au fost discutate mai multe aspecte de ordin administrativ.