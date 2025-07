Sinodul I Ecumenic, evidențiat printr‑un simpozion la Craiova

Noi sesiuni de comunicări, prelegeri și workshop‑uri, dedicate Anului jubiliar: 1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic (325), au avut loc la Craiova, joi, 10 iulie, în cadrul Simpozionului internațional de teologie cu tema „Dimensiunea europeană a Sinodului Ecumenic de la Niceea”, organizat de Arhiepiscopia Craiovei în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din cetatea Băniei.

Ziua de joi a simpozionului a început la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova cu sesiunea a treia de comunicări științifice moderată de pr. lect. univ. dr. Mihai Ciurea. Au prezentat următorii invitaţi: prof. univ. dr. Dagmar Heller, prof. univ. dr. Adrian Marinescu, pr. lect. dr. Mihai Ciurea, pr. lect. dr. Bruno Fröhlich, pr. drd. Jibin Thomas Abraham, drd. Vanessa Ming, drd. Olga Tomyuk.

În Muzeul „Sfântul Nicodim” al facultăţii a avut loc workshop‑ul condus de delegaţia din România. Studenţii şi doctoranzii au discutat asupra unui text din opera Sfântului Atanasie cel Mare, dezbătând idei legate de tema întrupării Cuvântului lui Dumnezeu.

Seara, la Căminul preoţesc Renaşterea, a avut loc lansarea volumului jubilar dedicat împlinirii a 1.700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea: „The European Dimension of the First Ecumenical Council, Jubilee symposium on 1700th anniversary of the Holy Council of Nicaea”, Editura Mitropolia Olteniei. Volumul conţine 35 de studii semnate de participanţii la simpozionul internaţional. În cadrul acestui eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, i‑a felicitat pe participanţii simpozionului şi le‑a mulţumit pentru contribuţiile lor.

„Sunt convins că zilele petrecute aici nu ne‑au îmbogățit numai în cunoștințe, ci au legat de asemenea prietenii. Sunt convins că vom rămâne apropiați unii de alții și că vom păstra vii aceste momente sfinte pe care le‑am trăit aici, la Craiova. Am dorit cu tot dinadinsul ca prezența dumneavoastră să fie o bucurie pentru noi. Această unire de suflet s‑a făcut în numele Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, din 325, pe care noi i‑am avut în minte, în suflet și bineînțeles în rugăciunile noastre, pentru că ei sunt un ideal pe care îl trăim în Biserică”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

De asemenea, au fost lansate în prezenţa autorilor prof. univ. dr. Adrian Marinescu şi conf. univ. dr. Alexandru Mihăilă volumele dedicate Sinodului I Ecumenic: 1. Adrian Marinescu (ed.), „Sinodul I ecumenic de la Niceea (325), vol. 1: Documente și izvoare contemporane”, trad. conf. dr. Alexandru Mihăilă, oferă o prezentare istorică și teologică amplă a primului sinod ecumenic, convocat la Niceea de împăratul Constantin, în contextul crizei ariene; 2. Adrian Marinescu (ed.), „Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325)”, vol. 2: Mărturii ale istoricilor postniceeni (secolele IV‑V), trad. conf. dr. Alexandru Mihăilă, continuă dosarul de documente legate de sinodul de la Niceea prin prezentarea unor extrase din istoriile bisericești scrise atât de către ortodocși niceeni, cât și de arieni.

Invitaţii au putut admira Muzeul de Artă din Craiova şi totodată au vizitat Biserica Evanghelică din Craiova.