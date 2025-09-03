Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei

Data: 03 Septembrie 2025

La data de 1 septembrie 2025, în ziua în care s‑au împlinit 35 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, la Reședința mitropolitană din Chișinău s‑au desfășurat lucrările Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei.

Ședința a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru și i-a reunit pe ierarhii din cuprinsul Mitropoliei, respectiv Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Ziua a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către clericii administrației mitropolitane, urmată de un Te Deum aniversar, prin care s‑au adus mulțumiri lui Dumnezeu pentru darul slujirii arhierești a Înaltpreasfințitului Părinte Petru și pentru întreaga sa lucrare pastorală și jertfelnică, pusă în slujba Bisericii și a neamului.

În cadrul momentului aniversar, ierarhii prezenți au transmis mesaje de felicitare și recunoștință către ÎPS Părinte Mitropolit Petru, însoțite de flori și daruri simbolice, ca expresie a prețuirii și dragostei frățești.

Hotărârile Sinodului mitropolitan

În continuare, ierarhii au deschis lucrările Sinodului mitropolitan, adoptând mai multe hotărâri de importanță majoră pentru viața bisericească și misionară a Mitropoliei Basarabiei, printre care:

• Propunerea de înscriere în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Calinic al Edessei, spre cinstire liturgică, având zi de prăznuire 8 august;

• Stabilirea unor priorități edilitare și misionare, între care lansarea cât mai curând a unui post local de radio și televiziune TRINITAS al Patriarhiei Române în Republica Moldova;

• Reafirmarea poziției Bisericii față de implicarea clerului în viața politică, prin reamintirea hotărârilor sinodale ale Bisericii Ortodoxe Române (1996, 2000, 2004, 2008, 2016 și 2020), care interzic arhiereilor, preoților, diaconilor și monahilor să facă politică partinică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe la campanii electorale. Sinodul a subliniat că această rânduială este obligatorie și se respectă cu strictețe în Mitropolia Basarabiei. Totodată, s‑a reafirmat faptul că Biserica Ortodoxă Română din Basarabia nu sprijină nici un partid politic, ci îndeamnă credincioșii să își exercite dreptul civic în spiritul responsabilității, promovând binele comun și valorile creștine;

• Exprimarea recunoștinței față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru sprijinul constant oferit Mitropoliei Basarabiei, atât în organizarea evenimentelor dedicate Centenarului Mitropoliei, cât și în proclamarea canonizării locale a Sfinților Basarabeni Iraclie și Alexandru.

De asemenea, Sinodul a adus mulțumiri pentru darul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, constând în distincții omagiale pentru toți clericii Mitropoliei Basarabiei, care vor fi oferite tuturor în perioada următoare.

Prin aceste hotărâri și momente de comuniune frățească, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei și‑a reafirmat angajamentul de a continua lucrarea Bisericii cu responsabilitate, jertfelnicie și fidelitate față de misiunea încredințată de Dumnezeu, spre slava Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia și spre mântuirea poporului binecredincios.