Slujire arhierească în comuna Șcheia, Suceava, de hramul Sfintei Ecaterina

Marți, 25 noiembrie 2025, de ziua Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, credincioșii din Sfântu‑Ilie, Suceava, și din împrejurimi, s‑au adunat la biserica parohială pentru a lua parte la sărbătoarea hramului, la care a participat și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Întâmpinat de dimineață cu buciumași, în spiritul tradiției locului, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de hram la Biserica „Sfânta Ecaterina” din Sfântu‑Ilie, comuna Șcheia, Protopopiatul Suceava II, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și la invitația părintelui paroh Răzvan Cîmpulungeanu, consilier eparhial. Dintre odoarele de mare preț ale bisericii se remarcă racla cu părticele din moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, primită în 2017.

În cadrul slujbei de hram de anul acesta, din încredințarea chiriarhului, PS Părinte Teofil l‑a hirotonit diacon pe monahul Teofil Șapcă, pe seama Mănăstirii „Sfântul Ilie”, Dorna Cândrenilor.

În cuvântul de învățătură, ierarhul de la Roman a amintit și explicat ce simbolizează „inelul Sfintei Ecaterina”, una dintre cele mai cunoscute relicve creștine: „Inelul Sfintei Ecaterina este simbolul legământului sfânt pe care îl încheiem cu Dumnezeu la botez. Ne oferim inima și viața Domnului, devenind fii după har și moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Pe parcursul vieții întâlnim ispite și încercări, iar vrăjmașul caută să rupă acest legământ”.

La final, părintele paroh și‑a exprimat recunoștința față de Bunul Dumnezeu și a mulțumit soborului slujitor și tuturor credincioșilor care au contribuit la buna desfășurare a hramului, precum și autorităților locale care susțin constant inițiativele acestei parohii.