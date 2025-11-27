Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească în comuna Șcheia, Suceava, de hramul Sfintei Ecaterina

Știri
Un articol de: Mioara Ignat - 27 Noiembrie 2025

Marți, 25 noiembrie 2025, de ziua Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, credincioșii din Sfântu‑Ilie, Suceava, și din împrejurimi, s‑au adunat la biserica parohială pentru a lua parte la sărbătoarea hramului, la care a participat și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Întâmpinat de dimineață cu buciumași, în spiritul tradiției locului, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de hram la Biserica „Sfânta Ecaterina” din Sfântu‑Ilie, comuna Șcheia, Protopopiatul Suceava II, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și la invitația părintelui paroh Răzvan Cîmpulungeanu, consilier eparhial. Dintre odoarele de mare preț ale bisericii se remarcă racla cu părticele din moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, primită în 2017.

În cadrul slujbei de hram de anul acesta, din încredințarea chiriarhului, PS Părinte Teofil l‑a hirotonit diacon pe monahul Teofil Șapcă, pe seama Mănăstirii „Sfântul Ilie”, Dorna Cândrenilor.

În cuvântul de învățătură, ierarhul de la Roman a amintit și explicat ce simbolizează „inelul Sfintei Ecaterina”, una dintre cele mai cunoscute relicve creștine: „Inelul Sfintei Ecaterina este simbolul legământului sfânt pe care îl încheiem cu Dumnezeu la botez. Ne oferim inima și viața Domnului, devenind fii după har și moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Pe parcursul vieții întâlnim ispite și încercări, iar vrăjmașul caută să rupă acest legământ”.

La final, părintele paroh și‑a exprimat recunoștința față de Bunul Dumnezeu și a mulțumit soborului slujitor și tuturor credincioșilor care au contribuit la buna desfășurare a hramului, precum și autorităților locale care susțin constant inițiativele acestei parohii. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Teofil Trotușanul  -   hram
