Slujire arhierească în Parohia Slobozia, Iași

Data: 04 Mai 2026

În Duminica a 4-a după Paști, a Vindecării slăbănogului de la Vitezda, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Slobozia, comuna Voinești, Protopopiatul Iași III.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a vorbit despre suferință, răbdare și puterea credinței în viața omului, subliniind faptul că Biserica este „spital duhovnicesc”, iar Dumnezeu este „Doctorul și Tămăduitorul sufletelor și al trupurilor noastre”:

„Sfântul Iosif Isihastul din Sfântul Munte Athos spunea că tristețea peste măsură duce la nebunie. Și așa este. Fiind, așadar, bolnavi, unii în trup, alții în suflet, în minte sau în cuget, există și boli legate de necredință: boala necredinței, boala urii, boala lipsei de dragoste.

Și noi spre cine alergăm? Alergăm spre spital, bineînțeles, căutăm un medic bun, dar și medicii au limitele lor. Iar omul cu credință în Dumnezeu aleargă la Maica Domnului, aleargă la Dumnezeu, aleargă la Sfânta Parascheva, aleargă la sfinții din calendar. Pentru că pe Domnul Dumnezeu noi Îl numim Doctorul și Tămăduitorul sufletelor și al trupurilor noastre.

Iar locul în care noi alergăm să ne vindecăm este, pe de o parte, spitalul, iar pe de altă parte, biserica. Biserica este numită și spital duhovnicesc, pentru că omul care are o legătură cu biserica, chiar dacă bolile nu îl ocolesc, are mai multă răbdare și nădejde și nu cade atât de ușor. Iar omul care are răbdare, nădejde și credință în Dumnezeu face ca și medicamentele pe care le ia să își facă efectul mai ușor”.

După cântarea Axionului, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan l-a hirotonit pe Ștefan Vasile Ursu întru diacon, urmând ca, după o perioadă de pregătire, să fie numit preot la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Pietriș.

La final, ierarhul a oficiat slujba de sfințire a locului și de punere a pietrei de temelie pentru viitorul Altar de vară al comunității parohiale, care va fi închinat Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.