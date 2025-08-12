Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Un articol de: Daniela Livadaru - 12 August 2025

În Duminica a 9-a după Pogorârea Sfântului Duh, 10 august, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Membrii Coralei mixte „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu, au dat răspunsurile liturgice.

În timpul împărtășirii clericilor, cuvântul de învățătură referitor la minunea iruptă din pedagogia divină, prin care Fiul lui Dumnezeu a vrut să le dea Apostolilor o lecție despre credința autentică, a fost rostit de pr. Mihai Cobziuc, consilier în cadrul Biroului de Relații cu Minoritățile.

Părintele Arhiepiscop i‑a mulțumit părintelui consilier pentru predică, soborului împreună‑liturghisitor, corului și tuturor celor care au împodobit ca niște flori duhovnicești curtea vechii ctitorii voievodale. Totodată, a amintit faptul că pe site‑ul Arhiepiscopiei poate fi lecturată exegeza la textul evanghelic citit în această zi, intitulată „Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți!”, text prin care cititorii sunt îndemnați să își evalueze cu onestitate credința în Cel al Cărui chip îl purtăm și Care din iubire pentru noi a luat firea omenească pentru a o îndumnezei și a o așeza de‑a dreapta Tatălui în Împărăția cerurilor.

A urmat momentul îndătinat acum un an, lecturarea de către Întâistătătorul Eparhiei Sucevei și Rădăuților a Decalogului ce surprinde într‑o formă concisă învățăturile duminicilor ori semnificația sărbătorilor, cel alcătuit special pentru Duminica a 9‑a după Pogorârea Duhului Sfânt debutând cu frumosul îndemn: „Primește‑L pe Hristos în corabia vieții tale, căci adevărata pace a sufletului vine când, prin rugăciune și contemplare, Îl facem pe Mântuitorul prezent în tot ce suntem”. Inspirate de textul scripturistic, cele zece îndemnuri „trasează ca linie directoare a vieții noastre chemarea continuă a numelui lui Hristos, ca, alipindu‑ne de El, să călcăm fără ezitare, biruitori, peste valurile vieții și tenebrele acestei lumi”.

 

