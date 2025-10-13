Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Știri
Un articol de: Irina Ursachi - 13 Octombrie 2025

În ziua în care în bisericile ortodoxe se lecturează Pilda semănătorului, Duminica a 21‑a după Pogorârea Duhului Sfânt, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, s‑a aflat la mănăstirea care adăpostește cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, mare făcător de minuni.

După ce s‑a închinat la neprețuitul odor care ocrotește Cetatea Sucevei de mai bine de șase veacuri, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Altarul amenajat în curtea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”.

Slujba a fost împodobită cu răspunsurile liturgice date de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, „Sfântul Ioan cel Nou”, iar la momentul rânduit, teologul Cristi Gabriel Hurjui, consilier eparhial al Sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață, a fost hirotonit diacon pe seama aceluiași lăcaș de cult.

În timpul împărtășirii clericilor, cuvântul de învățătură a fost rostit de către pr. Tiberiu Fedoreanu de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Dornești, Protopopiatul Rădăuți.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic i‑a mulțumit părintelui oaspete pentru predica rostită, amintind că exegeza acestei zile, „Să ne hrănim sufletul cu cuvântul cel bun al lui Dumnezeu!”, poate fi lecturată pe site‑ul arhiepiscopiei. Chiriarhul locului a adus apoi în atenția celor prezenți un Decalog la Duminica a 21‑a după Pogorârea Sfântului Duh (Pilda semănătorului).

Nu în ultimul rând, ierarhul a citit rugăciuni de dezlegare și pentru sănătate și i‑a binecuvântat cu apă sfințită pe credincioși.

 

