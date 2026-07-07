Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

În Duminica a V‑a după Pogorârea Duhului Sfânt, 5 iulie 2026, când în bisericile ortodoxe a fost citită Evanghelia despre vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.

Din sobor au făcut parte slujitori ai Centrului eparhial, ai Catedralei Arhiepiscopale și ai așezământului monahal, între care arhim. Serafim Grigoraș, starețul mănăstirii, și arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou”, dirijată de pr. Ionuț‑Lucian Tablan‑Popescu.

În cuvântul de învățătură, rostit în timpul împărtășirii clericilor, părintele Traian Molea, de la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Sucevița, a evidențiat întâlnirea dintre Hristos și omul aflat sub puterea răului, subliniind că iubirea lui Dumnezeu se îndreaptă în mod deosebit spre cei aflați în suferință și înstrăinare. Predicatorul a arătat că Mântuitorul trece dincolo de limitele confortului omenesc pentru a‑l căuta pe cel care și‑a pierdut nădejdea, iar „mormintele” din Evanghelie simbolizează și stările sufletești în care păcatul înăbușă comuniunea cu Dumnezeu.

Părintele a explicat diferența dintre frica demonilor, care recunosc puterea lui Hristos fără a‑I primi iubirea, și reacția gadarenilor, care, preocupați de pierderile materiale, Îl roagă pe Mântuitorul să plece din ținutul lor. Dumnezeu respectă libertatea omului chiar și atunci când acesta Îl refuză, a subliniat predicatorul, amintind că lucrarea lui Hristos urmărește nu doar alungarea răului, ci restaurarea deplină a persoanei și reintegrarea ei în comunitate. Totodată, a evidențiat importanța recunoștinței celui vindecat, chemat să devină martor al milei dumnezeiești.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i‑a mulțumit părintelui Traian Molea pentru cuvântul de învățătură și a anunțat că, pe durata lucrărilor de restaurare și consolidare ale corpului de clădiri ce include paraclisul mănăstirii, racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou va fi așezată în clisiarniță, iar slujbele vor fi oficiate pe scena amenajată în apropierea turnului‑clopotniță.

Ierarhul a amintit că pe site‑ul Arhiepiscopiei este publicată exegeza duminicii, intitulată „Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu?”, după care a citit Decalogul la Duminica a V‑a după Pogorârea Sfântului Duh. Inspirat de Evanghelia zilei, acesta i‑a îndemnat pe credincioși să rămână aproape de Hristos, singurul Care oferă libertatea și demnitatea adevărată, chemându‑i să transforme locul în care trăiesc într‑un spațiu euharistic prin viață liturgică și asceză.

În continuare, chiriarhul a rostit rugăciuni de dezlegare și pentru sănătate, cerând vindecare pentru cei aflați în suferințe trupești și sufletești, inclusiv pentru persoanele afectate de depresie, precum și ajutor dumnezeiesc pentru copiii și tinerii care susțin examene în această perioadă.

Numeroșii pelerini prezenți au avut prilejul să se închine la moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, mare făcător de minuni și ocrotitor al Cetății Sucevei de peste șase secole.