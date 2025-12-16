Slujire arhierească la mănăstirea băcăuană Bogdana

Duminică, 14 decembrie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost prezent în mijlocul obștii Mănăstirii Bogdana din județul Bacău, săvârșind Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte și părintele exarh arhim. Nicolae Dănilă. La strană, răspunsurile liturgice au fost oferite de maicile așezământului. Credincioșii prezenți au avut prilejul de a cinsti icoana care are încastrate părticele din moaștele Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici, sfânt cu origini băcăuane.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a explicat înțelesurile duhovnicești ale Pildei celor poftiți la cină, subliniind chemarea permanentă a lui Dumnezeu la comuniune și importanța răspunsului personal, cu inima deschisă, la invitația euharistică.

Cu acest prilej s‑a făcut și pomenirea arhimandritului Isaia Țugurlan, duhovnicul mănăstirii, și a maicii starețe Cristofora Hârjoabă, cei care au reclădit din ruină Mănăstirea Bogdana și au reaprins flacăra credinței în acest loc binecuvântat de Dumnezeu.

Slujba s‑a încheiat cu rugăciune de mulțumire și cu îndemnul de a ne cere iertare unii de la alții, pregătindu‑ne cu bucurie pentru Marele Praznic al Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.