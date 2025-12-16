Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească la mănăstirea băcăuană Bogdana

Slujire arhierească la mănăstirea băcăuană Bogdana

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Mioara Ignat - 16 Decembrie 2025

Duminică, 14 decembrie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost prezent în mijlocul obștii Mănăstirii Bogdana din județul Bacău, săvârșind Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte și părintele exarh arhim. Nicolae Dănilă. La strană, răspunsurile liturgice au fost oferite de maicile așezământului. Credincioșii prezenți au avut prilejul de a cinsti icoana care are încastrate părticele din moaștele Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici, sfânt cu origini băcăuane.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a explicat înțelesurile duhovnicești ale Pildei celor poftiți la cină, subliniind chemarea permanentă a lui Dumnezeu la comuniune și importanța răspunsului personal, cu inima deschisă, la invitația euharistică.

Cu acest prilej s‑a făcut și pomenirea arhimandritului Isaia Țugurlan, duhovnicul mănăstirii, și a maicii starețe Cristofora Hârjoabă, cei care au reclădit din ruină Mănăstirea Bogdana și au reaprins flacăra credinței în acest loc binecuvântat de Dumnezeu.

Slujba s‑a încheiat cu rugăciune de mulțumire și cu îndemnul de a ne cere iertare unii de la alții, pregătindu‑ne cu bucurie pentru Marele Praznic al Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Teofil Trotușanul  -   Mănăstirea Bogdana
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri