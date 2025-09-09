Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Recea, Mureş

Slujire arhierească la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Recea, Mureş

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 09 Septembrie 2025

În ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat la Mănăstirea Recea, județul Mureș, unde a slujit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a spus: „Preacurata Fecioară Maria a fost aleasă de pronia divină să slujească lucrării Întrupării Fiului lui Dumnezeu, Cea de‑a doua Persoană a Sfintei Treimi. Născând după trup pe Iisus Hristos, a devenit Născătoare de Dumnezeu, Mamă a Lui și a neamului omenesc. În pofida adormirii și mutării Sale la cer, ea continuă să fie prezentă activ în mijlocul lumii răscumpărate. Legătura strânsă și indisolubilă a Maicii Domnului cu Persoana Mântuitorului nostru constituie temelia cinstirii și recunoștinței noastre față de persoana ei sfântă. Prin această legătură, ea a dobândit un loc unic în viața Bisericii, oferindu‑ne, ca o Mamă bună, mângâiere în necazuri, ocrotire în primejdii și mult ajutor în călătoria noastră pe acest pământ”.

Mănăstirea Recea a fost înființată în anul 1991, la inițiativa și prin implicarea deosebită a arhimandritului Ioan Iovan și a maicii proinstarețe stavrofora Cristina Chichernea.

Biserica a fost târnosită în 7 septembrie 2003 de către vrednicii de pomenire Petru al VII‑lea, Patriarh și Papă al Alexandriei și al întregii Africi, și Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Obștea viețuitoarelor Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” de la Recea se află sub oblăduirea maicii starețe Iuliana Neacșu, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei  -   Mănăstirea Recea Mures
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri