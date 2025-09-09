Slujire arhierească la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Recea, Mureş

În ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat la Mănăstirea Recea, județul Mureș, unde a slujit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a spus: „Preacurata Fecioară Maria a fost aleasă de pronia divină să slujească lucrării Întrupării Fiului lui Dumnezeu, Cea de‑a doua Persoană a Sfintei Treimi. Născând după trup pe Iisus Hristos, a devenit Născătoare de Dumnezeu, Mamă a Lui și a neamului omenesc. În pofida adormirii și mutării Sale la cer, ea continuă să fie prezentă activ în mijlocul lumii răscumpărate. Legătura strânsă și indisolubilă a Maicii Domnului cu Persoana Mântuitorului nostru constituie temelia cinstirii și recunoștinței noastre față de persoana ei sfântă. Prin această legătură, ea a dobândit un loc unic în viața Bisericii, oferindu‑ne, ca o Mamă bună, mângâiere în necazuri, ocrotire în primejdii și mult ajutor în călătoria noastră pe acest pământ”.

Mănăstirea Recea a fost înființată în anul 1991, la inițiativa și prin implicarea deosebită a arhimandritului Ioan Iovan și a maicii proinstarețe stavrofora Cristina Chichernea.

Biserica a fost târnosită în 7 septembrie 2003 de către vrednicii de pomenire Petru al VII‑lea, Patriarh și Papă al Alexandriei și al întregii Africi, și Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Obștea viețuitoarelor Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” de la Recea se află sub oblăduirea maicii starețe Iuliana Neacșu, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.