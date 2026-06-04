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Slujire arhierească la Oradea

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Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 04 Iunie 2026

La Pogorârea Sfântului Duh, sărbătoare cunoscută și sub numele de Rusalii sau Cincizecime, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie pe Altarul închinat Învierii Domnului al Catedralei Episcopale din Oradea şi a vorbit celor prezenţi despre Lucrarea mântuitoare a Preasfintei Treimi în istoria lumii și puterea Duhului Sfânt de a înnoi omul, de a susține mărturia Bisericii și de a descoperi în fiecare persoană frumusețea Chipului lui Dumnezeu.

„Cuvântul lui Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu, Lumina lumii. Cuvântul lui Dumnezeu este Mântuirea noastră. Iar noi, oamenii, beneficiem de acest Dar cu totul uimitor al lui Dumnezeu și Care nu poate fi explicat decât prin dragoste. Este Dragostea Care Se sacrifică, Dragostea Care vine să ne salveze!”, a arătat ierarhul.

De asemenea, cu prilejul sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt, a fost săvârșită Vecernia plecării genunchilor, când au fost rostite cele 12 rugăciuni specifice praznicului.

 

Citeşte mai multe despre:   Sofronie, Episcopul Oradiei  -   Catedrala Episcopală din Oradea
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