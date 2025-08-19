Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujiri arhiereşti şi proclamarea Zilei Maramureșului

Știri
Un articol de: Andrei Fărcaş - 19 August 2025

În Duminica românilor migranți, 17 august, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit biserica de lemn din localitatea natală Rozavlea Șesu Mănăstirii. La sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul Mănăstirii Moisei, a fost proclamată Ziua Maramureșului.

Biserica nou sfințită din Rozavlea Şesu Mănăstirii poartă hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”. După slujba de târnosire a fost săvârşită Sfânta Liturghie la Altarul de vară din curtea bisericii.

Ierarhul a mai sfințit icoana hramului Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” și „Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod, cu cei patru fii ai săi Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache”. În această icoană a fost inclusă și cea a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, hramul paraclisului de la subsol. A mai fost sfințit și aghiasmatarul nou construit lângă biserică. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos”.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin s‑a oprit asupra pericopei evanghelice a vindecării lunaticului și a altor aspecte care se desprind de aici, mult folositoare pentru creștini.

Ierarhul a oferit la final mai multe distincţii, iar printre cei remarcaţi se află pr. Vasile Cozma, pr. Anin Alexandru Coste, pr. Ioan Florin Vlad, primarul comunei Rozavlea, Vasile Mârza, alături de Consiliul și Comitetul parohial, paracliserul Gheorghe Orzac și cântărețul bisericesc Luca Hotima.

Ziua Maramureşului

La sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost praznic mare la Mănăstirea Moisei, Sfânta Liturghie fiind săvârşită de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Cu acest prilej, a fost proclamată Ziua Maramureșului, sărbătorită la 15 august, prin hotărârea Parlamentului și promulgarea ei de președintele României. La eveniment au fost prezenţi numeroşi demnitari, între care parlamentari, ambasadori, autorităţi judeţene şi locale, alături de secretarul de stat pentru Culte, Ciprian Olinici.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a sfințit icoana „Maica Domnului, ocrotitoarea Maramureșului”, care a fost zugrăvită de pictorul bisericesc Gabriel Ștefan Solomon, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului  -   sfintire  -   Biserica din Rozavlea  -   Manastirea Moisei
