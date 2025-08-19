Slujiri arhiereşti şi proclamarea Zilei Maramureșului

În Duminica românilor migranți, 17 august, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit biserica de lemn din localitatea natală Rozavlea Șesu Mănăstirii. La sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul Mănăstirii Moisei, a fost proclamată Ziua Maramureșului.

Biserica nou sfințită din Rozavlea Şesu Mănăstirii poartă hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”. După slujba de târnosire a fost săvârşită Sfânta Liturghie la Altarul de vară din curtea bisericii.

Ierarhul a mai sfințit icoana hramului Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” și „Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod, cu cei patru fii ai săi Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache”. În această icoană a fost inclusă și cea a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, hramul paraclisului de la subsol. A mai fost sfințit și aghiasmatarul nou construit lângă biserică. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos”.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin s‑a oprit asupra pericopei evanghelice a vindecării lunaticului și a altor aspecte care se desprind de aici, mult folositoare pentru creștini.

Ierarhul a oferit la final mai multe distincţii, iar printre cei remarcaţi se află pr. Vasile Cozma, pr. Anin Alexandru Coste, pr. Ioan Florin Vlad, primarul comunei Rozavlea, Vasile Mârza, alături de Consiliul și Comitetul parohial, paracliserul Gheorghe Orzac și cântărețul bisericesc Luca Hotima.

Ziua Maramureşului

La sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost praznic mare la Mănăstirea Moisei, Sfânta Liturghie fiind săvârşită de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Cu acest prilej, a fost proclamată Ziua Maramureșului, sărbătorită la 15 august, prin hotărârea Parlamentului și promulgarea ei de președintele României. La eveniment au fost prezenţi numeroşi demnitari, între care parlamentari, ambasadori, autorităţi judeţene şi locale, alături de secretarul de stat pentru Culte, Ciprian Olinici.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a sfințit icoana „Maica Domnului, ocrotitoarea Maramureșului”, care a fost zugrăvită de pictorul bisericesc Gabriel Ștefan Solomon, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.