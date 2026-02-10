Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica a 34‑a după Rusalii

Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica a 34‑a după Rusalii

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 10 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Deva, în Duminica a 34‑a după Rusalii, 8 februarie. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a liturghisit la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Credincioşii prezenţi la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Deva au ascultat cuvântul de învățătură al Preasfințitului Părinte Episcop Nestor despre pericopa evanghelică, în care a explicat că Parabola Întoarcerii fiului risipitor arată călătoria omului de la cinstea în care Dumnezeu l‑a așezat la decăderea în care poate să se prăbușească, din propria voință, în virtutea libertății cu care a fost înzestrat. Însă, chiar și în stare de păcat, dacă omul ia hotărârea desăvârșită de a se întoarce, cu pocăință și smerenie sinceră, la cinstea pe care a avut‑o, Dumnezeu îi oferă această posibilitate, prin marea Sa dragoste, închipuită în parabolă de Tatăl Cel iubitor și iertător.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva. În cuvântul de învățătură, ierarhul i‑a îndemnat pe credincioșii prezenți să se ferească de păcatele celor doi fii din Parabola Întoarcerii fiului risipitor, desfrânarea și clevetirea, ostenindu‑se cu sârguință și seriozitate în lucrarea virtuților și a faptelor bune ca răspuns la iubirea Tatălui ceresc.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei  -   Catedrala Episcopală din Deva
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri