Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica a 34‑a după Rusalii

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Deva, în Duminica a 34‑a după Rusalii, 8 februarie. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a liturghisit la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Credincioşii prezenţi la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Deva au ascultat cuvântul de învățătură al Preasfințitului Părinte Episcop Nestor despre pericopa evanghelică, în care a explicat că Parabola Întoarcerii fiului risipitor arată călătoria omului de la cinstea în care Dumnezeu l‑a așezat la decăderea în care poate să se prăbușească, din propria voință, în virtutea libertății cu care a fost înzestrat. Însă, chiar și în stare de păcat, dacă omul ia hotărârea desăvârșită de a se întoarce, cu pocăință și smerenie sinceră, la cinstea pe care a avut‑o, Dumnezeu îi oferă această posibilitate, prin marea Sa dragoste, închipuită în parabolă de Tatăl Cel iubitor și iertător.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva. În cuvântul de învățătură, ierarhul i‑a îndemnat pe credincioșii prezenți să se ferească de păcatele celor doi fii din Parabola Întoarcerii fiului risipitor, desfrânarea și clevetirea, ostenindu‑se cu sârguință și seriozitate în lucrarea virtuților și a faptelor bune ca răspuns la iubirea Tatălui ceresc.