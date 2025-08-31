Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit în Duminica a 12-a după Rusalii Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai sfântului lăcaş.

Preasfinția Sa a rostit, la momentul rânduit, un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit sensurile duhovnicești ale pasajului evanghelic ce înfățișează întâlnirea Mântuitorului Hristos cu tânărul cel bogat (Matei 19, 16-26).

,,Evanghelia acestei duminici ne arată că nici un lucru material din această lume nu poate răspunde dorului adânc al omului după viața veșnică, pentru că suntem creați de Dumnezeul Cel Veșnic și chemați la comuniune cu El. Oricâte bunuri am stăpâni pe pământ și oricâtă slavă am primi de la oameni, sufletul rămâne flămând după infinit și după iubirea lui Dumnezeu. Dobândirea vieții veșnice începe prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu, care nu sunt simple reguli sau interdicții, ci adevărate căi de creștere duhovnicească. Ele exprimă voia Lui și sunt puntea prin care omul intră în comuniune cu Ziditorul său. Respectarea poruncilor ne apropie de Dumnezeu, ne formează în iubire față de semeni și ne pregătește pentru Împărăția cerurilor. Ele călăuzesc pașii omului, îl învață să trăiască în adevăr și dreptate și îi modelează inima după chipul Bunului Părinte ceresc. Prin păzirea poruncilor, omul se eliberează de patimi, cultivă iubirea față de aproapele și descoperă bucuria vieții în comuniune cu Dumnezeu. Fiecare faptă bună săvârșită devine o treaptă spre desăvârșire și o pregustare a Împărăției cerurilor, unde sufletul se umple de dragostea lui Dumnezeu, Care dorește ca fiecare om să se mântuiască și să dobândească viața veșnică”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, ierarhul a evidențiat grija pe care părinții trebuie să o aibă față de copii și tineri. ,,La fel cum Hristos îl privește cu dragoste pe tânărul bogat, suntem chemați și noi să privim cu atenție și iubire tinerii și copiii din biserică, observând cum participă la slujbă, rostesc împreună Crezul și rugăciunea Tatăl nostru și se apropie cu evlavie de Sfântul Potir. Această atenție și grijă nu trebuie să fie doar un gest exterior, ci un adevărat îndemn pentru ca tinerii să caute hrana sufletească și să cultive o relație vie și profundă cu Dumnezeu, Cel care ne-a adus la existență și ne iubește neîncetat. Este responsabilitatea noastră să le arătăm frumusețea vieții creștine și să îi sprijinim să-și dezvolte o viață duhovnicească sănătoasă, să înțeleagă valoarea rugăciunii, a faptei bune și a ascultării poruncilor lui Dumnezeu. Astfel, prin exemplul și îndrumarea noastră, copiii și tinerii pot învăța să-și pună inima pe lucrurile veșnice și să se pregătească pentru viața veșnică”.