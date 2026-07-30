Tabăra „Copilărie și credință” a reunit 85 de copii în Parohia Pogonești

Data: 30 Iulie 2026

În perioada 22–25 iulie 2026, 85 de copii din comuna Pogonești, județul Vaslui, au participat la tabăra „Copilărie și credință”, proiect care a îmbinat activitățile recreative și educative cu momentele de rugăciune și comuniune.

Pe parcursul celor patru zile, participanții au fost însoțiți de 14 voluntari ai Asociației „JoyCamps Romania”, care au pregătit un program variat, adaptat vârstei copiilor. Acesta a inclus ateliere de dans, tir cu arcul, muzică și comunicare, drumeții, activități sportive și jocuri educative nonformale, oferindu‑le prilejul de a‑și dezvolta spiritul de echipă, de a lega noi prietenii și de a petrece timpul într‑un mod folositor.

Un moment deosebit al taberei l‑a constituit participarea copiilor, în ultima zi, la Sfânta Liturghie săvârșită în Biserica „Sfântul Nicolae” din Pogonești, unde aceștia s‑au împărtășit cu Sfintele Taine.

Programul a continuat cu jocul tematic „Pogonești Bound”, iar seara s‑a încheiat în jurul tradiționalului foc de tabără, într‑o atmosferă de bucurie, cântec și comuniune.

În ultima zi a taberei, copiii s‑au bucurat de vizita Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, însoțit de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi. Ierarhul a dialogat cu participanții, le‑a ascultat impresiile despre experiența trăită în tabără și le‑a oferit daruri, împărtășind bucuria întâlnirii cu cei mici.

Proiectul „Copilărie și credință”, desfășurat în mai multe comunități din județul Vaslui, își propune să le ofere copiilor experiența unei tabere în care jocul, prietenia, formarea morală și viața liturgică se completează armonios.

Tabăra de la Pogonești a fost organizată cu sprijinul Parohiei Pogonești, păstorită de părintele Vasile Mihăiță Maximoiu, al Primăriei Pogonești și al Școlii Gimnaziale din localitate.

Referindu‑se la această inițiativă, părintele consilier eparhial Marian Dumitru Rugină a subliniat că cele patru zile de tabără au oferit copiilor un cadru în care copilăria, credința și bucuria comuniunii s‑au împletit firesc, lăsând în sufletele participanților amintiri și experiențe de durată.