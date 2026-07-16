Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj

Tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Marian Șomlea - 16 Iulie 2026

Organizată în perioada 13-18 iulie 2026, sub genericul „Tăria credinței mele, frumusețea Ortodoxiei”, tabăra de vară de la Mărişel, judeţul Cluj, reunește aproximativ 70 de adolescenți, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, din mai multe județe ale țării, alături de o echipă de voluntari, între care se află și tineri din Franța, precum și doi preoți români care slujesc în Franța și în Statele Unite ale Americii.

Tabăra de vară de la Mărişel este organizată de Biroul de tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși (ATCOR) Cluj.

În prima zi de tabără, luni 13 iulie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat luni în mijlocul tinerilor participanți. Întâlnirea a început cu rugăciunea de seară, după care Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul le-a adresat tinerilor prezenţi un cuvânt duhovnicesc. În continuare, participanții au avut prilejul să dialogheze cu ierarhul, adresându-i întrebări și împărtășindu-i din preocupările și experiențele lor. În semn de bucurie pentru această întâlnire, tinerii au pregătit un scurt moment artistic, iar la final ierarhul le-a oferit daruri și i-a binecuvântat.

Potrivit coordonatoarei activităților de tineret din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Oana Băilă, care este și inspector de tineret al eparhiei pentru județul Cluj, pe parcursul celor șase zile de tabără, tinerii participă la un program diversificat, care îmbină momentele de rugăciune și formare duhovnicească cu activități educative și recreative.

Sunt organizate concursuri, întreceri sportive, ateliere practice, drumeții, precum și discuții tematice, toate desfășurate într-un cadru care încurajează comuniunea, prietenia și apropierea de valorile credinței creștine.

 

Citeşte mai multe despre:   tabara  -   Samuel Bistrițeanul
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri