Tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj

Organizată în perioada 13-18 iulie 2026, sub genericul „Tăria credinței mele, frumusețea Ortodoxiei”, tabăra de vară de la Mărişel, judeţul Cluj, reunește aproximativ 70 de adolescenți, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, din mai multe județe ale țării, alături de o echipă de voluntari, între care se află și tineri din Franța, precum și doi preoți români care slujesc în Franța și în Statele Unite ale Americii.

Tabăra de vară de la Mărişel este organizată de Biroul de tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși (ATCOR) Cluj.

În prima zi de tabără, luni 13 iulie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat luni în mijlocul tinerilor participanți. Întâlnirea a început cu rugăciunea de seară, după care Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul le-a adresat tinerilor prezenţi un cuvânt duhovnicesc. În continuare, participanții au avut prilejul să dialogheze cu ierarhul, adresându-i întrebări și împărtășindu-i din preocupările și experiențele lor. În semn de bucurie pentru această întâlnire, tinerii au pregătit un scurt moment artistic, iar la final ierarhul le-a oferit daruri și i-a binecuvântat.

Potrivit coordonatoarei activităților de tineret din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Oana Băilă, care este și inspector de tineret al eparhiei pentru județul Cluj, pe parcursul celor șase zile de tabără, tinerii participă la un program diversificat, care îmbină momentele de rugăciune și formare duhovnicească cu activități educative și recreative.

Sunt organizate concursuri, întreceri sportive, ateliere practice, drumeții, precum și discuții tematice, toate desfășurate într-un cadru care încurajează comuniunea, prietenia și apropierea de valorile credinței creștine.