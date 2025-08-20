Tabăra „Tradiție și Noutate” în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Data: 20 August 2025

Luni, 18 august, a avut loc deschiderea celei de a 7‑a ediții a Taberei Patriarhale „Tradiție și Noutate”, găzduită de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în perioada 18‑22 august. Festivitatea de deschidere a evenimentului a avut loc la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”‑Lazaret, din Protopopiatul Bacău.

Slujba de Te Deum a fost săvârșită sub protia pr. Valentin Băltoi, consilier cultural, împreună cu un sobor de preoți, iar la finalul acesteia, cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost transmis de către delegatul chiriarhului: „Vă întâmpinăm cu bucurie și emoție, la începutul acestei tabere care își propune să fie pentru voi nu doar un mod plăcut de a petrece o săptămână de vacanță, cât mai ales o experiență duhovnicească de neuitat. Ați venit aici, la Bacău, din diferite colțuri ale țării, ca reprezentanți ai eparhiilor din care faceți parte, purtând în inimi așteptări, întrebări și dorințe. În aceste zile sperăm să descoperiți că Biserica nu este doar un edificiu de piatră, cât mai ales o familie vie, în care prezența fiecăruia să fie un dar pentru toți. Tradiția în care sunt înveșmântate bisericile, obiectele de cult și vestigiile istorice pe care le veți vizita și pe care generația noastră le‑a moștenit de la părinții și strămoșii acestei eparhii nu sunt o povară a trecutului, ci un izvor de lumină care ne arată cine suntem. La cunoașterea acestei identități vrem să vă facem părtași și pe voi, care ați ales ca destinație Eparhia Romanului și Bacăului pentru ediția din acest an a taberei «Tradiție și Noutate». Chiar dacă trăim în timpuri care relativizează importanța valorilor tradiționale și identitare, pentru Biserică, noutatea nu înseamnă rupere de rădăcini, ci curajul de a da o formă vie și actuală credinței și valorilor religioase care ne‑au structurat identitatea, ca neam, de‑a lungul a două milenii. Vă îndemn să folosiți aceste zile pentru a lega prietenii trainice și frumoase, pentru a vă deschide sufletul către Dumnezeu prin rugăciune și prin dialog sincer și pentru a vă descoperi pe voi înșivă ca tineri chemați să fiți lumină în mijlocul lumii.”

În continuare, a urmat cuvântul inspectorului patriarhal Mihai Paraschiv, care a subliniat importanța tinerilor în slujirea Bisericii și prezentarea scopului taberei „Tradiție și Noutate”: „Acest program național de tabere pentru tineret, organizat în Anul omagial și comemorativ 2025, proclamat drept Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea, reprezintă un context deosebit să împletim bucuria cinstirii unei istorii centenare cu recunoștința față de cei care, prin jertfă și mărturisire, au păstrat vie flacăra credinței în poporul român”.

Apoi, preotul Vlad Gabriel Țuțurlan și Răzvan Constantin Popovici, inspectori eparhiali în cadrul Sectorului cultural eparhial de la Roman, au anunțat programul taberei și itinerarul pe care grupul de tineri îl va parcurge.

La finalul întâlnirii, pr. Eugen Ciuche, protoiereu al Protopopiatului Bacău și slujitor al Bisericii Lazaret, a prezentat istoricul bisericii, activitățile sociale, culturale și de tineret pe care parohia le organizează.