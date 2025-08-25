Târnosirea bisericii din Bozânta Mare, Maramureş

În Duminica a 11‑a după Sfintele Rusalii, a datornicului nemilostiv, 24 august, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit biserica Parohiei Bozânta Mare, Protopopiatul Baia Mare, şi a săvârşit Sfânta Liturghie.

Biserica a fost construită acum 115 ani, în 1910, însă nu a primit harul sfințirii. În ultima perioadă, de când paroh este aici pr. Ioan Pop, s‑au făcut mai multe lucrări de întreținere și reabilitare. Cu ocazia târnosirii, pe lângă hramul istoric „Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei”, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a dăruit bisericii și al doilea hram: „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, hramul de vară. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Ierarhul le‑a vorbit credincioşilor prezenţi despre învățăturile care se desprind din parabola evanghelică a Duminicii datornicului nemilostiv: „Eu spun trei lucruri care se cuprind în bunul‑simț: să ai frică de Dumnezeu, rușine de oameni și să nu uiți de unde ai plecat, să ai simțul măsurii, să știi că este Dumnezeu în cer, că de mult se spunea, în comunitățile care aveau principii morale în vechile noastre sate țărănești, că nu ne face satul de rușine, nu familia, satul era opinia publică aia sănătoasă. Nu ne face satul de rușine și să nu uiți de unde ai plecat când ai ajuns pe o poziție înaltă, să nu‑ți pierzi umanitatea”.

La final, pentru activitatea sa, pr. paroh Ioan Pop a fost hirotesit stavrofor, de către ierarh, iar Consiliul parohial a fost distins cu medalia „Nicolae Gherman”, întemeietorul Mănăstirii Rohia, la fel ca și primarul Dumitru Marinescu al orașului Tăuții Măgherăuș.