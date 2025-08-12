Târnosirea „Bisericii din deal” din cetatea Țării Beiușului

În municipiul Beiuș, a avut loc duminică, 10 august, sfințirea de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortadiei, a Altarului celui mai vechi lăcaș de închinare din localitate, „Biserica din deal”, cum o numesc beiușenii, închinată Sfinților Voievozi ai Oștilor cerești, Arhanghelii Mihail și Gavriil.

Contextului festiv de la nivelul întregii Biserici Ortodoxe Române se adaugă și sărbătorirea celor 235 de ani de la construirea bisericii și a celor cinci decenii de la împodobirea interiorului cu pictură murală, sfințită la 10 august 1975.

După rânduiala de sfințire a Altarului bisericii și a iconostasului - înnoite prin purtarea de grijă a pr. paroh Marian‑Vasile Popa, protopopul Beiușului -, Preasfinţitul Părinte Sofronie le‑a vorbit credincioșilor despre frumusețea tainică a slujbei de târnosire.

Referindu‑se la fragmentul evanghelic duminical (Matei 14, 22‑34), Episcopul Oradiei a arătat că drumul credinciosului spre Hristos se aseamănă cu mersul șovăielnic al verhovnicului pe apele învolburate. Este o chemare plină de iubire din partea Domnului, dar și o încercare a credinței noastre, din care Domnul ne ridică ori de câte ori ne copleșesc frica, ispitele și lipsa de credință, de încredere și încredințare în ajutorul și puterea Sa mântuitoare.

„La a patra strajă din noapte, se întâmplă că se iscă o furtună pe mare. Ucenicii se tem și se cutremură, iar Domnul, după ce S‑a rugat, vine la ei pe apă și îi liniștește, mergând ca pe uscat. Mântuitorul are această putere, pentru că este Fiul lui Dumnezeu. Domnul îl cheamă pe Petru să vină la El. Și Petru face întocmai, căci se oprise furtuna. Și pentru că nu avea destulă credință, Petru este cuprins de frică și începe să se scufunde, strigând către Hristos. Și Domnul îl scoate afară, așa cum, de fapt, vrea să ne scoată afară din toate fricile noastre. Și mai ales din frica de moarte. Gândiți‑vă, iubiții mei frați și surori, că în Petru, care merge pe apele învolburate spre Hristos Domnul, suntem noi, care mergem către Hristos Care ne cheamă la El și ne atrage irezistibil. Vrea să ne fure din lumea păcatului pentru Împărăția Lui, pentru Împărăția cerurilor”, a arătat ierarhul.

Părintele protopop Marian‑Vasile Popa a adresat mulţumiri celor care s‑au alăturat demersurilor de reabilitare, restaurare și înfrumusețare a casei lui Dumnezeu, a „Bisericii din deal” a beiușenilor.