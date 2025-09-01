Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Târnosirea Bisericii „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Băcăinți

Un articol de: Oana Rusu - 01 Septembrie 2025

În Duminica a 12-a după Rusalii, Înalt­preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din localitatea Bă­căinți, comuna Șibot, județul Alba. În continuare, ierarhul a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându-se celor prezenți, ierarhul a spus: „Noi, creș­tinii, suntem copii adoptivi ai Tatălui ceresc și, prin urmare, suntem cetățeni ai Împărăției Sale. Această noblețe extraordinară ne obligă să ținem sus stindardul Împăratului nostru, respectând cu strictețe poruncile Sale sfinte. Dacă gândurile, simțămintele și faptele noastre ar fi îndreptate permanent spre Împărăția cerească, atunci noi am atinge ușor ținta desăvârșirii. La aceasta ne cheamă Hristos Care promite celor credincioși cununa vieții veșnice și fericite”.

La finalul slujbei, pr. paroh Răzvan Oprea a fost hirotesit întru sachelar, iar binefăcătorii care au contribuit la restaurarea și înfrumusețarea bisericii au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire. La Biserica „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Băcăinți, atestată documentar în urmă cu aproape trei secole, s-au făcut de-a lungul timpului numeroase lucrări de reabilitare.

La 29 august, Înaltpreasfințitul Părinte Arhi­episcop Irineu a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” de la Strungari, judeţul Alba.

 

