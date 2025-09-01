Târnosirea Bisericii „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Băcăinți

În Duminica a 12-a după Rusalii, Înalt­preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din localitatea Bă­căinți, comuna Șibot, județul Alba. În continuare, ierarhul a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându-se celor prezenți, ierarhul a spus: „Noi, creș­tinii, suntem copii adoptivi ai Tatălui ceresc și, prin urmare, suntem cetățeni ai Împărăției Sale. Această noblețe extraordinară ne obligă să ținem sus stindardul Împăratului nostru, respectând cu strictețe poruncile Sale sfinte. Dacă gândurile, simțămintele și faptele noastre ar fi îndreptate permanent spre Împărăția cerească, atunci noi am atinge ușor ținta desăvârșirii. La aceasta ne cheamă Hristos Care promite celor credincioși cununa vieții veșnice și fericite”.

La finalul slujbei, pr. paroh Răzvan Oprea a fost hirotesit întru sachelar, iar binefăcătorii care au contribuit la restaurarea și înfrumusețarea bisericii au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire. La Biserica „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Băcăinți, atestată documentar în urmă cu aproape trei secole, s-au făcut de-a lungul timpului numeroase lucrări de reabilitare.

La 29 august, Înaltpreasfințitul Părinte Arhi­episcop Irineu a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” de la Strungari, judeţul Alba.